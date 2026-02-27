お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、26日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。人気コンビとの出会いを振り返った。

同番組で、ケンコバが大阪で20年間借りっ放しにしていたワンルームマンションを訪問した。退去手続きを進めるべく、「笑い飯」西田幸治は「ハウスダストに弱い」と笑いを交えながら同行したが、タバコ休憩中、2人の若手時代の話に。

ケンコバは「笑い飯はね、凄い力を借りてたのよ」と告白。「何か言うたらライブに笑い飯を呼んで、“着替え時間の間に漫才やっといて”って。“5分でええから”言うて、30分させたことがある」と懐かしんだ。

そして「初めて会った時がオーディション。俺はMCで、ワケの分からんネタをするヤツが出てきた」と回想。その場は不合格だったという西田に、ケンコバは「そら落ちるわ」とツッコんだ。

当時の「笑い飯」のネタについて「“友だちが死んだから黙祷をさせてください”って、2人で目をつぶって立ってるっていうネタ。受かるワケがない」と振り返った。

その後、「“面白いヤツがいましたよ”って先輩のバッファロー吾郎さんに紹介して」と話すと、西田も「バッファローさんのライブに呼んでもらって、そこからですよ」と同意。ケンコバは自画自賛混じりに「恩人やで」とニヤリ。「手伝えや」と笑わせていた。