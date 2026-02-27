「当局が警察官装い学生寮に侵入」コロンビア大学が批判動画を公開　拘束された女子学生は理由明かされず釈放

アメリカ・ニューヨークで警察官を装った移民当局の連邦職員が「不明女児の捜索」と称してコロンビア大学の学生寮に侵入し、女子学生が一時、拘束されました。

大学側は当局を批判する動画を公開しました。

動画の中でシップマン学長代行は「職員らは行方不明の子供を捜索している警察官だと名乗り、侵入した」と述べました。

コロンビア大学によりますと、26日午前6時すぎ、DHS＝国土安全保障省の連邦職員5人が令状がないまま学生寮に侵入し、学生のエルミナ・アガイエバさんを逮捕しました。

地元のマンハッタン区長は職員らが「5歳の女児が行方不明になっているとする偽のビラを使用し、警備を欺いた」と批判しました。

SNSで10万人以上のフォロワーがいるアガイエバさんは逮捕された際、自身のSNSに写真とともに「DHSが私を不法に逮捕した。助けて」と投稿していました。

一方、DHSは声明でアガイエバさんがアゼルバイジャン出身の不法移民で2016年にオバマ政権下で学生ビザを取り消され、その後も在留資格を維持する手続きはしていないと正当性を主張していましたが、午後になって、アガイエバさんを釈放し、理由などは明らかにしていません。