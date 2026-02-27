Ê¿Ìî»çÍÔ¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¿ð¡¹¤·¤¤¡ÖÀÖ¡×¤ÎÀ¤³¦¡£¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¤Î¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¸ø³«
¥¤¥ô¡¦¥µ¥ó¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥Ü¡¼¥Æ¤Ï¡¢2·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¿·¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëNumber_i¡¦Ê¿Ìî»çÍÔ¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤¬¡¢¥ê¥Ö¥ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÈË§½æ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£
Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ÎºÇ¿·¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¿ð¡¹¤·¤¤¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¡ÖÀÖ¡×¤ËºÌ¤é¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Í³¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á°î¤ì¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£ÎÏ¶¯¤¯¤âÈþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤³¤«¥»¥ó¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å
¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å
²Á³Ê¡§30mL/1Ëü4,300±ß¡¢50mL/2Ëü460±ß
¹áÄ´¡§¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥í¡¼¥é¥ë
TOP¡§¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¢¥³¡¼¥É¡¢¥é¥Ð¥ó¥Ç¥£¥ó¥Ï¡¼¥È¡¢¥Þ¥ó¥À¥ê¥ó¥ª¥¤¥ë
MIDDLE¡§¥Ç¥£¡¼¥Ð¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¥Ï¡¼¥È¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à,¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä ¥¢¥³¡¼¥É
LAST¡§¥Ð¥Ë¥é¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡¢¥É¥é¥¤¥¢¥ó¥Ð¡¼¥¢¥³¡¼¥É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥à¥¹¥¯
¡Ö¥ê¥Ö¥ì ¥ª¡¼¥Ç¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥à ¥Ù¥ê¡¼¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ï¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤¬¡¢¥ê¥Ö¥ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¤ÈË§½æ¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÍ»¹ç¤·¤¿¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¥Õ¥í¡¼¥é¥ë¤Î¹á¤ê¡£
