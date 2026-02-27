XG、ワールドツアー継続発表・チケット払い戻しにも対応 プロデューサーSIMONらの逮捕受け【全文】
【モデルプレス＝2026/02/27】HIPHOP／R＆Bグループ・XG（エックスジー）が27日、公式X（旧Twitter）を通じて、現在開催中のセカンドワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」は予定通り行うと発表した。
公式Xでは同ツアーについて「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくこととなりました」と発表。「なお、チケットの払い戻しをご希望のお客様につきましては、後日あらためて詳細をご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」と説明し、「ご来場いただく皆様に安心・安全にお楽しみいただける公演となるよう、引き続き万全の体制で準備を進めてまいります」と締めている。
23日にプロデューサー・SIMON（JAKOPS）こと酒井じゅんほ容疑者（39）が愛知県のホテルでコカインと乾燥大麻を所持していた疑いで警視庁に現行犯逮捕。家宅捜索の際に酒井容疑者といたエイベックスの社員ら3人も逮捕されたことが明らかとなっていた。これを受け、XGは24日に「本件につきまして、XGの関与は一切ございません」と伝え、メンバーからのコメントも発表していた。（modelpress編集部）
