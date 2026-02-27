¶¿¤Ò¤í¤ßÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼Ä¾ÅÁ¡ª1Æü1Ê¬¤ÇÂÀè¤ÎÎä¤¨¤¬¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¤Ê¤ëËâË¡¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á
ÂÀè¤Ï¿´Â¡¤«¤é±ó¤¯¡¢¶ÚÆù¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¤¬¤Á¡£Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤à¤¯¤ß¤ä¤À¤ë¤µ¤Ê¤É¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦µÈÅÄÄ¾Êå¤µ¤ó¤Ë¡¢ÂÀè¤ÎÎä¤¨¤ò²þÁ±¤¹¤ë´ÊÃ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤¿¤Ã¤¿1Ê¬¤ÇOK¡£¿²¤ëÁ°¤ä¤¹¤¤Þ»þ´Ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¡ª
1Æü1Ê¬¡ÖÂÀè¤ÎÎä¤¨¡×²þÁ±¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Î¤ä¤êÊý
¡ ¾²¤Ë³Ú¤Ê»ÑÀª¤ÇºÂ¤ê¡¢Â¤ò¿¤Ð¤¹¡£Â¤Î»Ø¤ò¤®¤å¤Ã¤È´Ý¤á¤Æ°®¤ê¤³¤Ö¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¥°¡¼¡× ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¾õÂÖ¤Ç3ÉÃ¤«¤±¤ÆÂ¤ò¸þ¤³¤¦¤Ë¤°¡¼¤Ã¤ÈÅÝ¤¹¡£
¢ ¼¡¤Ë¡¢Â¤Î»Ø¤ò¹¤²¤Æ¡Ö¥Ñ¡¼¡× ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ»Ø¤òÂÎÂ¦¤ËÈ¿¤é¤·¤¿¤é¡¢3ÉÃ¤«¤±¤ÆÂÎÂ¦¤Ë¤°¡¼¤Ã¤ÈÅÝ¤¹¡£¡¢¤ò10²ó·«¤êÊÖ¤¹¡£
Â¼ó¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÂÀè¤Þ¤Ç·ìÎ®¤¬¤á¤°¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂèÆó¤Î¿´Â¡¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤â»É·ã¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Á´¿È¤Î·ìÎ®²þÁ±¤Ë¤â¡ª¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò1Æü1Ê¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄµÈÅÄ Ä¾Êå¤µ¤ó
À°»ÑÀª¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦ÈþµÓÈþÍÆ²È¡£¡Ö¹ü³Ê²þÁ±¥µ¥í¥óVes¡×¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥óŽ¢salon £Ù¡×ÂåÉ½¡£¥×¥íÁí¹ç³ÊÆ®²È¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢ 2015Ç¯¤è¤ê¶¿¤Ò¤í¤ß»á¤ÎÀìÂ°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡£¶áÃø¤Ë¡Ø ¼ó¡¦¸ª¡¦¹ø¤¬¥é¥¯¡Á¤Ë¤Ê¤ë YOSHIDA¼° ¤æ¤ë¥±¥¢ÂÎÁà ¡Ù¡Ê»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë¡£