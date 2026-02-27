【春に三日の晴れなし】九州全域で雨

低気圧が九州南部を通過中で、九州全域で雨が降っています。

また、朝から気温が上がらず、予想最高気温は福岡市１４度（前日比‐３度）、熊本市１７度（前日比‐５度）、鹿児島市１８度（前日比‐４度）となっていますので、暖かくしてお過ごしください。

《雨シミュレーション》、各県５か所ずつの《九州地方各都市の週間予報》を画像で掲載しています。

雨シミュレーション２７日（金）

鹿児島県と宮崎県では１時間あたり３０ミリ以上」の【激しい雨】が降るおそれがあります。

夜には雨が止む見込みですので、傘の置忘れに注意しましょう。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

九州地方 各都市の週間予報（２７日（金）～ ３月５日（木））

週間予報を画像で掲載しています（各都県５か所ずつ）。福岡県の場合、福岡市・北九州市・飯塚市・久留米市・大牟田市です。

周期的に天気が変わり「春らしい週間予報」となってます。

