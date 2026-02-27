お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀が、過去にプロポーズを断りながらもプレゼントの一部だけを受け取ったという、驚きの「強欲」エピソードを明かした。

【映像】稲田がされたプロポーズ

3月5日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

卒業シーズンにちなみ「卒業したいこと」を語り合う中、稲田は「だいぶ前にプロポーズされたことがある」と切り出した。当時、相手の男性は指輪とネックレスの2つを用意して結婚を申し込んできたという。しかし、結婚の意思がなかった稲田は、驚きの条件を提示して断りを入れた。

稲田はその時の様子を再現し、「あ、結婚したくないです。指輪はもらえないです。でもネックレスはもらいますね」と、プロポーズは蹴りつつもネックレスだけをちゃっかり受理したことを告白。さらに、そのネックレスを久々に自宅で見つけ、なんと収録現場に着用してきていることも判明した。

このエピソードに、ぺえは「引かない」と一定の理解を示したものの、RIHOは「ごめんなさい、ちょっと……」と絶句。「指輪は無理、でもネックレスはいい？ って……すごいな」と、その図太い精神に困惑を隠せない様子だった。スタジオの微妙な空気を察したぺえが「『引く』が多いかも」とまとめると、稲田は「分かってるって！」と照れ隠しに叫び、スタジオを沸かせた。