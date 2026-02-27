西日本や東日本は昨年の秋から記録的な少雨となっていて、きょう27日（金）は西日本を中心に恵みの雨となりそうです。なお、来週3月3日（火）には西〜東日本の太平洋側で、まとまった雨が見込まれています。

【写真を見る】【27日・きょうの天気】西日本から雨雲広がる 九州南部や沖縄では雨脚強まる所も 週末は広い範囲で晴れ【雨と風のシミュレーション】

大阪は夕方ごろから雨具の出番

きょう27日（金）午後も沖縄から九州は本降りの雨となり、西日本では次第に雨のエリアが広がります。大阪など近畿は、夕方ごろから雨具の出番になりそうです。東〜北日本は雲が広がりやすく、東北北部は夕方から雨、北海道は夜から雪が降り出すでしょう。

雨や曇りでも気温高め予想

雨や曇りでも、南風が吹き込む影響で気温は高めです。高知と鹿児島は18℃、大阪では19℃まで上がる予想です。東京は16℃くらいでしょう。なお、関東は薄日もさし、花粉は極めて多い見通しです。マスクや専用のメガネなどで、念入りに対策した方がいいでしょう。



【27日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：6℃ 釧路：2℃

青森 ：7℃ 盛岡：9℃

仙台 ：8℃ 新潟：14℃

長野 ：17℃ 金沢：14℃

名古屋：18℃ 東京：16℃

大阪 ：19℃ 岡山：17℃

広島 ：15℃ 松江：13℃

高知 ：18℃ 福岡：14℃

鹿児島：18℃ 那覇：23℃

3月スタート 1日（日）は広範囲で晴れ

2月最終日のあす28日（土）朝にかけて北海道では雪が降り、山陰から東北日本海側では、午後にかけても雨が降ったりやんだりでしょう。3月がスタートするあさって1日（日）になると、日本海側でも晴れ間が戻る見込みです。その分、花粉は各地で大量に飛散する可能性があります。

週明け以降 天気は周期的に変化

週明け2日（月）以降、春らしく天気は周期的に変化しそうです。2日（月）夜以降、西から天気は下り坂に向かい、3日（火）は西〜東日本の太平洋側を中心に、まとまった雨になるでしょう。雨のタイミングで気温が下がるため、体調管理にお気をつけください。