俳優の山田裕貴と嵐の松本潤が27日、都内でTBSが3月26、27日に2夜連続で放送するドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」の制作発表イベントに出席した。

今作は幕末の京都を舞台に新撰組志士たちの荒々しくも熱い生きざまを史実に基づきながらフィクションも交えて描いた人気同名漫画を実写化。主人公の「鬼の副長」とも恐れられた新撰組の土方歳三を演じる山田は、「時代背景を無視してるわけではなくリスペクトを持っています」と前置きをし「しゃべり口調も現代と近かったりして、ライトに歴史を楽しみながら剣を交える皆を見守ってもらえたらもっと楽しめると思います」とアピールした。

会津藩主・松平容保を演じる松本は、主演し徳川家康に扮したNHK大河ドラマ「どうする家康」（2023年）の撮影期間中に今作のオファーがあったことを明かした。同作で家康の背中を生涯守り続けた最強の家臣・本多忠勝役だった山田から「ちるらん」への熱い思いを聞き、「裕貴に支えていただいていたので、次は裕貴の背中を全力で支えたいと思ってオファーを受けさせていただきました」と友情出演の経緯を語った。松本が劇中で2人が初対峙（たいじ）するシーンでの山田を「めちゃくちゃいい目してました」と絶賛すると、山田は言葉が出ないほど照れながら喜んでいた。

「ちるらん」はTBS、U―NEXT、海外向けコンテンツを作るためにTBSが設立したTHE SEVENの3社がタッグを組んだ大型プロジェクト。地上波で2夜連続の特別ドラマを放送し、U―NEXTではドラマシリーズが独占配信される。