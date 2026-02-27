今回は、元夫が亡くなり、再婚相手に泣きつかれたエピソードを紹介します。

そんなこと言われても…

「元夫が不倫し、その相手が妊娠していたことが原因で、10年前に離婚しました。元夫は私の息子たちのために養育費をちゃんと払うと言ったのに、3年しか払ってくれなかったんです。

そしてつい最近、『元夫が亡くなった』と元義母から知らされました。そこで、元夫の再婚相手のMさんに会うことになりました。Mさんは華やかな美人でまだ30代ですが、久々に会ったら別人のようにげっそりやつれ、メイクもせず服装もボロボロで、表情も暗くて……。

で、Mさんは私に会うなり『うちお金がなくて困っています。助けてください』『息子さん、遺産相続の権利がありますよね？』『遺産の相続放棄をしてください！』『そうすれば、娘の学費ぐらいは払えるんで』と言ってきたんです。でもそんなこと言われても困りますよね。どうしたらいいか悩んでいます」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ ただ、この元夫の再婚相手の女性は、度々嘘をつく人だそうなので、「お金がなくて困っている」という話も鵜呑みにせず、念のため調べた方がいいかもしれません……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。