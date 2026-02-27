7人組女性ヒップホップグループXGは27日、公式SNSを更新し、ワールドツアーの継続を発表した。

XGは公式X（旧ツイッター）に、ワールドツアーに関する「お知らせ」の書面をアップ。「今後の公演につきまして、慎重に協議を重ねた結果、予定通り開催させていただくことになりました」と報告。

続けて、チケット払い戻しの希望者には「後日あらためて詳細をご案内いたしますので、今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます」とした。

また、ファンへ向けて「ご来場いただく皆様に安心・安全にお楽しみいただける公演となるよう、引き続き万全の体制で準備を進めてまいります」と呼びかけた。

同グループをめぐっては、23日にXGのプロデューサーのSIMONこと酒井じゅんほ容疑者（39）ら男4人が、愛知県内のホテルでコカインを所持したとして警視庁薬物銃器対策課に現行犯逮捕された。

XGは24日、公式Xで声明入りの画像を公開。「一連の報道に関して、ALPHAZ（ファンの総称）の皆さまおよび関係者の方々に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますこと、深くおわび申し上げます」と謝罪。「現在、警察による捜査が行われており、全面的に協力しております」とし、「なお、本件につきまして、XGの関与は一切ございません」と訴えていた。