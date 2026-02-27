現在70歳の“海の猛者”がオランダ・ウィルムスオートにいた！電子機器に頼らない航海術へのこだわり

世界各国の美しい港町や風景を伝える番組『港時間』。

2月21日（土）の放送では、オランダ・ウィルムスオートが特集された。

【映像】オランダ・ウィルムスオートで“昔ながらの航海術”にこだわる海の猛者

アムステルダムの北にある港、ウィルムスオート。ここに、海の猛者がいる。

クラース・ヤン・ホブさんだ。

若き日には帆船乗りとして働き、その後、大西洋横断などいくつもの冒険に挑んだクラースさん。

現在70歳の彼には、あるこだわりがあるそう。

「私のこだわりは、電子機器に頼らない、昔ながらの航海術でセーリングをすること」とクラースさんは話す。

太陽や星と地平線の角度を六分儀で図り、現在地をわりだし、航海するのだ。

そのような“手仕事で海をゆく楽しさ”を本にもした。

1992年製のドイツ船を拠点に、海事関係の店も営むクラースさん。

あらゆることが自動化される今こそ、昔ながらの航海術の奥深さ、おもしろさを広めたいという。

若い人たちに伝えたいことを聞くと、クラースさんは「楽しむことです。湖でも海でも大西洋でも、とにかくセーリングをやってみて、経験を積んで欲しい」と語った。

経験を積むほどに、航海は楽しくなるそうだ。