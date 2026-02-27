現在70歳の“海の猛者”がオランダ・ウィルムスオートにいた！電子機器に頼らない航海術へのこだわり
アムステルダムの北にある港、ウィルムスオート。ここに、海の猛者がいる。
クラース・ヤン・ホブさんだ。
若き日には帆船乗りとして働き、その後、大西洋横断などいくつもの冒険に挑んだクラースさん。
現在70歳の彼には、あるこだわりがあるそう。
「私のこだわりは、電子機器に頼らない、昔ながらの航海術でセーリングをすること」とクラースさんは話す。
太陽や星と地平線の角度を六分儀で図り、現在地をわりだし、航海するのだ。
そのような“手仕事で海をゆく楽しさ”を本にもした。
1992年製のドイツ船を拠点に、海事関係の店も営むクラースさん。
あらゆることが自動化される今こそ、昔ながらの航海術の奥深さ、おもしろさを広めたいという。
若い人たちに伝えたいことを聞くと、クラースさんは「楽しむことです。湖でも海でも大西洋でも、とにかくセーリングをやってみて、経験を積んで欲しい」と語った。
経験を積むほどに、航海は楽しくなるそうだ。