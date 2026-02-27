佐渡市内で下水道使用料の徴収漏れや誤りがあったことが2月26日、佐渡市の発表でわかりました。



市の上下水道課によると、徴収漏れの総額は市内9世帯分で総額約430万円です。約38万8,000円分の徴収誤りもあり、期間は2000年度から2017年度まで、17年にわたります。



徴収漏れは市内9世帯分です。職員が使用料の料金システムへの入力を忘れていたり、書類の不備で使用料を請求できていなかったりしたことで、徴収から漏れていました。





徴収の誤りは1世帯分で、住所登録を間違っていたことで発生しています。漏れ・誤りは2000年度から2017年度まで17年にわたり、最大1世帯で120万円分の漏れがありました。佐渡市では2025年3月、下水道の受益者負担金を多く徴収する誤りがあり、その調査の過程で発覚したといいます。今回の徴収漏れ・誤りについて、佐渡市は地方自治法にもとづき、過去5年間分までの使用料の納付を求めています。徴収漏れは総額約430万円のうち、納付106万5,000円。漏れは総額38万8,000円のうち納付10万6,500円です。佐渡市の渡辺竜五市長は「このように不適切な業務があったっことは誠に遺憾であり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪のコメントを発表しました。