★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ 半導体

３ ＳａａＳ

４ 防衛

５ データセンター

６ 宇宙開発関連

７ 人工知能

８ フィジカルＡＩ

９ 半導体製造装置

１０ ｉＰＳ細胞



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「アンモニア」が１３位にランクインしている。



日本政府は今月１８日、関税の引き下げ交渉で日米が合意した貿易・経済合意に基づく５５００億ドルの対米投資に関し、第１陣プロジェクトを発表。「日米両国ともに特定国への依存度の高い、自動車・航空・半導体の部素材の加工に使用する工業用の人工ダイヤの製造プロジェクト」（総額見込み約６億ドル）、「世界全体のエネルギー需要の高まりを踏まえた、米国産原油の輸出インフラ・プロジェクト」（同約２１億ドル）、「ＡＩデータセンターなどに電力を供給するガス火力プロジェクト」（同約３３３億ドル）とした。米連邦最高裁判所は２０日、トランプ政権が各国に課した「相互関税」などを「違憲」と判断したが、この対米投資に関しては「変更はない」との見方が一般的であることから、株式市場の関心は早くも第２弾プロジェクトへ移っている。



その第２弾プロジェクトについては、次世代型の原子炉建設などが検討されていると伝わっているが、同様に有力視されているプロジェクトに「アンモニア」がある。その根拠となっているのは、昨年１０月のトランプ米大統領訪日の際にまとめられた「日米間の投資に関する共同ファクトシート」で、エネルギーやＡＩ向け電源開発、ＡＩインフラの強化、重要鉱物などの分野に関して、日米間の投資計画において関心を持つ企業名や事業分野を公表したもの。なかでカーボン・ホールディングス社による「グリーンフィールドのアンモニア及び尿素肥料施設の建設」（最大３０億ドル）があることが背景にある。ファクトシートに記載された内容は、案件の確定や受注を意味するものではなく、検討段階のものであることから、実際に第２弾、あるいは第３弾プロジェクトに採用されるかどうかは不明だが、採用に向けた思惑が働いている。



現時点で、これを手掛かりとした動きはまだ少ないが、この日の関連銘柄では日揮ホールディングス<1963.T>が上昇。三井化学<4183.T>、川崎重工業<7012.T>なども高い。



出所：MINKABU PRESS