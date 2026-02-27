アジア体操連合は、23日、公式Instagramを更新。22日までにドイツで開催された体操の種目別ワールドカップ コトブス大会2026で、2つのメダルを獲得した杉原愛子（26）の写真を投稿した。

投稿された写真は、杉原がメダルを手に、とびきりの笑顔を見せるソロショットだ。今大会で杉原は、平均台で金メダル、床で銀メダルを獲得。アジア体操連合は、「Would you ever see Aiko without this stunning smile?」と、素敵な笑顔のなしの杉原をみたことがあるか、とフォロワーへ問いかけた。杉原のスマイルに、世界中が魅了されているようだ。

【画像】満面の笑みを見せる杉原愛子（画像は杉原愛子のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「杉原愛子選手、やり遂げましたね おめでとうございます」「胸を張って帰国して下さい 頑張れ体操ニッポン」「素晴らしい演技をありがとうございました」といったお祝いのコメントが寄せられている。