東和フードサービス <3329> [東証Ｓ] が2月27日昼(12:15)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の経常利益(非連結)は前年同期比2.8％増の8億3300万円となり、通期計画の9億円に対する進捗率は92.6％に達し、5年平均の76.0％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-4月期(4Q)の経常利益は前年同期比76.8％減の6700万円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である11-1月期(3Q)の経常利益は前年同期比11.1％増の3億8000万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の10.0％→10.2％に上昇した。



株探ニュース

