◇NBA ブルズ112ー121ブレイザーズ（2026年2月26日 ユナイテッド・センター）

NBAブルズは、26日（日本時間27日）に本拠地でブレイザーズと対戦。河村勇輝（24）がベンチ入りしたが、本拠地デビューはお預けとなった。チームは競り負けて2月は未勝利に終わり、01年1月以来となる約25年ぶりの泥沼11連敗を喫した。

河村はオールスターブレーク後、22日（同23日）のニックス戦でベンチ入りしたが、出場機会に恵まれなかった。

Gリーグでは24日（同25日）にウィスコンシン・ハード戦で前半から大暴れ。トリプルダブル級となる26得点10アシスト7リバウンドで2戦連続のダブルダブルを達成して、チームの連敗脱出に貢献した。

ブルズは19年1月以来となる10連敗中。この日は、主力のケガもあり2WAY選手たちもベンチ入りしたが出場機会はなかった。

チームは前半からリードを許した。後半も接戦の展開で競り負けて11連敗。ブルズの11連敗は、01年1月以来となる約25年ぶり。チームワースト3位タイの記録となった。