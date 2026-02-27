堺雅人、17年ぶり舞台出演発表「ワクワク」 サイモン・スティーヴンス氏書き下ろし新作戯曲『スリーゴースト』で主演
俳優の堺雅人が27日、都内で行われたPARCO PRODUCE 2026『スリーゴースト』制作発表会見に登壇。2009年に上演された劇団☆新感線『蛮幽鬼』以来、約17年ぶりの舞台出演となり、本作では主人公・ジョウ（Joe）を演じることが発表された。
【集合ショット】17年ぶりの舞台出演に満面の笑みを浮かべる堺雅人
事前に行われたワークショップに参加した堺は「日本でこんなぜいたくな」と喜びをかみしめ、「新しい遊びに混ぜていただく子どものような気持ちでワクワクしています」とコメント。「皆さんにも数ヶ月後、楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。
本作は、劇作家・サイモン・スティーヴンス氏が数年後の世界をテーマに書き下ろした新作戯曲。6年にわたる準備を経ての上演となる。演出は、ショーン・ホームズ氏が担当する。
堺のほか、倉科カナ（ジョウの現パートナー、ミカの妹・ハンナ役）、伊勢佳世（ジョウの元恋人、ハンナの姉・ミカ役）、迫田孝也（ジョウの友達・ユウゴ役）、sara（ダンの元クラスメート・サラ役）、小日向星一（ミカの元教え子・ダン役）、高畑淳子（ジョウの母・マリ役）、段田安則（ミカとハナの父・ケン役）が共演する。
同公演は、10月に東京・PARCO劇場で上演され、11月から12月にかけて、大阪、福岡、愛知、岡山、堺の地元である宮崎を巡る予定。
会見には、サイモン・スティーヴンス氏、ショーン・ホームズ氏も登壇した。
