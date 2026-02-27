小手伸也、ついに舞台初主演！ 『コテンペスト』6月上演決定「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」第一弾
小手伸也の舞台初主演作となる「俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ」第一弾『コテンペスト』が、東京・本多劇場にて6月27日〜7月7日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて7月17〜19日に上演されることが決まった。
【写真】本人も「信じられない」小手伸也が主演！舞台『コテンペスト』キャスト陣
本作は、シェイクスピアの傑作『テンペスト』を大胆に翻案・脚色し、村上大樹が書き下ろす新作コメディー。
とある地方都市で、小心者の細木さん（小手）は、謎の女ミチコさん（鈴木保奈美）と出会う。 こんなはずじゃなかったと人生を嘆く2人。そして意気投合した2人は、自分たちを陥れた人々に復讐（ふくしゅう）しようと決意する。
しかし、復讐はなかなか思うようにいかず、事態はどんどん思わぬ方向に…。果たして2人は、シェイクスピアの『テンペスト』ばりの嵐を巻き起こすことができるのか？
小手が記念すべき初主演作品でタッグを組むのは、劇団「拙者ムニエル」の主宰で、『私のホストちゃん』『けものフレンズ』『家政夫のミタゾノ THE STAGE』などを手掛けたヒットメーカー・村上大樹。かつて同じ劇団の舞台やCM等で苦楽を共にした二人が、50代となった今、演劇の聖地・下北沢の本多劇場にて新たな挑戦をスタートさせる。
共演は、片桐仁、崎山つばさ、松田凌、AOI（WHITE SCORPION）、井澤勇貴、土本橙子、佐藤真弓、津村知与支（モダンスイマーズ）、久ヶ沢徹、鈴木保奈美。
主演の小手伸也は「気心の知れた演劇の聖地、思い出深い本多劇場でまさかの僕が座長公演？ 主演で？ ちょっと信じられないです。元々は『50歳も過ぎたし、そろそろ本格的にシェイクスピアに挑んでも許されるのでは？』といった思いから始まった企画でしたが、鈴木保奈美さんが何故か前のめりに出演を快諾してくださったあたりから、企画が『祭』の様相を呈してきて、正直主演自体が怪しい座組が完成してしまいました（笑）。最早座長というよりチャレンジャーです。テレビではお見せできない全身全霊のフルスロットルで挑みます！ ご期待ください！」とメッセージを寄せた。
鈴木保奈美は「小手さんとは何度か共演させていただいているのですが、結局どんな人なのか、いつもよくわからないのです。今度こそ正体を見てやろうと思います。わたしの正体はバレないように、なんとか乗り切りたいものです」とコメント。
脚本・演出の村上大樹は「本多劇場、小手伸也主演、シェイクスピア。すごい要素が揃ってしまった。かつて小劇場すごろくのゴールと言われた本多劇場に劇団で初進出を果たした25年前、その時すでに小手伸也は濃厚に仕上がっていた。濃厚で過剰で強烈。今でこそテレビでカワイイおじさん的な扱いも受けているが、小手伸也の本質は『狂気』だ。そんな小手伸也が演劇の神様・シェイクスピアの世界で巻き起こす嵐。テンペスト。いやコテンペスト！ これはシェイクスピア作品を大胆に翻案した、まじめで濃厚なコメディです」としている。
俺もそろそろシェイクスピア・シリーズ『コテンペスト』は、東京・本多劇場にて6月27日〜7月7日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA TTホールにて7月17〜19日上演。
