柏木由紀子78歳、ワンピース姿にファン絶賛「美しい」「スタイル抜群」「可愛い」「素敵な年齢の重ね方」
女優の柏木由紀子が、27日までにInstagramを更新。ワンピース姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】柏木由紀子78歳が「スタイル抜群」「素敵」 オシャレなコーデの数々（7枚）
SNSにて度々オシャレなコーデや料理を投稿し、注目を集めている柏木。昨年4月17日には、ライフスタイルなど自身のこだわりが詰まった『YUKIKO STYLE』（講談社）を発売し話題を呼んだ。
今回は「パワースポットへ」とつづり、美スタイル際立つワンピース姿を披露。眩しい笑顔でも魅せた。ファンからは「美しい」「スタイル抜群」「可愛い」「素敵な年齢の重ね方」などの声が寄せられたている。
■柏木由紀子（かしわぎ ゆきこ）
1947年、東京生まれ。小学生の時に劇団若草に入団。雑誌などのモデルをつとめ、1964年に映画デビュー、数々のドラマにも出演し人気に。1971年に歌手・坂本九さんと結婚した。
引用：「柏木由紀子」Instagram（@yukiko_kashiwagi）
