柏木由紀子78歳、ワンピース姿にファン絶賛「美しい」「スタイル抜群」「可愛い」「素敵な年齢の重ね方」

柏木由紀子78歳、ワンピース姿にファン絶賛「美しい」「スタイル抜群」「可愛い」「素敵な年齢の重ね方」