工藤静香、“豪華な手作り料理”に絶賛の声集まる「プロですね」「もう天才」
歌手の工藤静香が27日までにInstagramを更新。手作り料理を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】工藤静香、“豪華な手作り料理”が「プロですね」「もう天才」 完成までの様子（8枚）
パンやスイーツ、ユニークな手作り料理が話題を呼んでいる工藤。今回はキャロットケーキや、お肉料理の数々を披露。「人参 レモン 生姜 オレンジのフレッシュジュースの搾り殻で作ったキャロットケーキ。柑橘の香りが良いし繊維大量です！笑」などとつづった。
ファンからは「プロですね」「もう天才」「美味しそうすぎる」などのコメントが多数集まっている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
