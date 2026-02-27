りくりゅうに似てる！ 新喜劇ユニットのなりきりショットに反響
吉本新喜劇の森田まりこが26日にインスタグラムを更新。ギター芸人の松浦真也とのユニットでミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来になりきると、ネット上には「ほんとに似てるなー」「共演、見たい!!」といった声が寄せられた。
【写真】キンタロー。営業先で出くわした男性とりくりゅうペアを再現（6枚）
森田が「憧れの「木原運送」ならぬ、「ヤンシー運送」」と投稿したのは、ユニット「ヤンシー＆マリコンヌ」として共に活動している松浦との2ショット。写真には、三浦になりきった森田を松浦が抱え上げる姿が収められている。
この投稿にファンからは「オリンピックみておもってた、まりこさん似てるなーって!!」「ほんとに似てるなー最高」「共演、見たい!!」などの反響が集まっている。
■森田まりこ（もりた まりこ）
1981年2月11日生まれ。兵庫県出身。2006年、オーディションを経て吉本新喜劇に入団。2021年には吉本新喜劇に所属する清水啓之との結婚を発表した。
引用：「森田まりこ」インスタグラム（@morita.mariko）
