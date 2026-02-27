キングカズが59歳！ 元日本代表がダンディすぎる2ショット公開
元プロサッカー選手でサッカー解説者の播戸竜二が26日にインスタグラムを更新。三浦知良とのスタイリッシュな2ショットを披露した。
【写真】セレブ一家のオーラがすごい 三浦知良一家の4ショット（6枚）
播戸が「我らがキング！カズさんの誕生日です！」と投稿したのは、26日に誕生日を迎えた三浦との2ショット。写真にはグレーのスラックスにチェック柄のジャケット、ハンチングをかぶった三浦と、白のボトムスにカージナルレッドのブルゾン、ストールを巻いた播戸が笑顔で並ぶ姿が収められている。
投稿の中で播戸は「小さい頃から憧れてた選手が59歳になって走り続けている！」とつづり「この写真はIKOMA FC奈良の社長として、カズさんへ2回目のオファーに行った時です！」と説明。さらに「カズさんの方がオシャレでした！（笑）」とコメントしている。
播戸と三浦の2ショットに、ファンから「映画のワンシーンのような、お二人ですカッコいい!!」「お洒落なお二人本当に大好きです」「お二人かっこ良すぎる…絵になる…」などの声が集まっている。
■播戸竜二（ばんど りゅうじ）
1979年8月2日生まれ。兵庫県出身。高校卒業後の1998年、ガンバ大阪に練習生として入団。以降、コンサドーレ札幌、ヴィッセル神戸、セレッソ大阪などのクラブや日本代表チームのメンバーとして活躍。2019年に現役を引退。現在はサッカー解説者、サッカーチーム経営者として活動している。
引用：「播戸竜二」インスタグラム（@ryuji_bando）
