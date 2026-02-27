【主演・中川大輔】猫と話せるトラベルライターが主人公の癒やしの旅ドラマ「旅と僕と猫」メインビジュアル＆60秒トレーラー完成!!! 足立梨花＆北香那がゲスト出演！主題歌は眉村ちあきが担当！

主演・中川大輔

猫と話せるトラベルライターが主人公の、癒やしの旅ドラマが誕生！

木ドラ24 「旅と僕と猫」

3月5日(木) 深夜24時30 分～放送スタート！ ＜全4話＞

放送後、TVer にて見逃し配信 U-NEXT にて見放題独占配信

テレ東では、2026年3月5日(木)から4週にわたり、木ドラ24「旅と僕と猫」(毎週木曜 深夜24時30分～)を放送します。

本作はカメラを片手に全国を旅するトラベルライターの猫神守(ねこがみ・まもる)が、猫と話せる不思議な力を使い、各地の猫たちに美味しい食べ物や名所を取材しながら街を巡る、一風変わった旅ドラマです。猫神が旅先で出会い取材するのは、店先で昼寝する看板猫や愛情に飢えた保護猫など。猫たちはみんな、忙しなく⽣きる⼈間たちを見つめながら暮らしています。気まぐれで、でもどこか優しい猫たちに癒やされること間違いなし！旅情感たっぷりな日本の風景を舞台に、猫の可愛らしさと⼈の温もりをお届けします。

＼メインビジュアル完成／



メインビジュアルを初公開！旅先で出会った猫を愛しそうに抱っこする、優しい笑顔の猫神。キラキラと輝く海が、旅の素晴らしさを表現しています。猫神の旅には一体何が待っているのか。猫神と旅先で出会う猫たちの穏やかな物語をお楽しみに。

╲60 秒トレーラー完成／



そしてこの度、ドラマ初出し映像となる60秒トレーラーを公開。美しい日本の風景と、旅先で出会う可愛らしい猫たちの姿を一足早くお届けします。春に向けて、木曜夜は「旅と僕と猫」と共にゆったりとお過ごしください。

→ → https://youtu.be/Nud3XBlk5KA ← ←

＼第 1 話＆第 2 話 ゲストキャスト解禁／

主⼈公の猫神守役を中川大輔が演じるのは既報の通りですが、この度第 1 話と第 2 話に登場するゲストキャストを解禁します！

― 第 1 話 ―

● 加賀美優花役 ／ 足立梨花

【役紹介】

いなくなった飼い猫・マルを探している途中で猫神と出会う。引っ越しのストレスでマルが逃げ出してしまったと心配している。

©テレビ東京

【コメント】

お仕事の都合で引っ越し、逃げてしまった飼い猫マルを探しているのですが、知らない土地で不安もたくさんで気が気じゃないなと、その中で猫神さんに出会えたことは希望でした。中川さん演じる猫神さんだからこその安心感が映像からにじみでています。日々お疲れの身体に、かわいいねこちゃんたちと猫神さんの温かい交流、そして旅をしたくなる町並みにぜひ癒やされてほしいです。



― 第2話 ―

● 白石藍里役 ／ 北香那



【役紹介】

猫神の中学時代の初恋の相手。忍野八海で偶然再会し、一緒に富士山の写真を撮りに行くことになる。

©テレビ東京



【コメント】

主⼈公の初恋相手、藍里を演じました。藍里は失恋で傷心の中、主⼈公と再会するのですが、そこから展開される優しくてちょっぴり切ない物語です。撮影現場に猫さんが居てくれるとこんなにも場の空気が癒やされるのだなぁとしみじみ…！腕の中で落ち着いてくれた瞬間や、目が合う瞬間、その一瞬一瞬がとても愛おしい撮影時間でした。見てくださる皆様にもそんな温かい撮影現場の雰囲気が伝わると嬉しいです。楽しんでみていただけますように。

╲主題歌決定!!!／



ドラマを彩る主題歌は、眉村ちあきの「全くただ、私なだけ」に決定しました！配信シングル「バケモン」が映画「レディ加賀」(2024年)の主題歌になるなど、大注目の眉村ちあき。独自の表現力と高い歌唱力が幅広い支持を得ている眉村ちあきが「旅と僕と猫」を盛り上げます！

【プロフィール】

＜眉村ちあき CHIAKI MAYUMURA＞

優れた歌唱力、唯一無二の「ステージ」を創りあげるステージパフォーマンス、明るく自由奔放なキャラクターに関係各所から高い評価を得ているトラックメイカー＆シンガーソングライター。これまでに日清食品「カップヌードル PRO」CMソング「顔ドン」、NHK E テレ「いないいないばぁっ！」へ『どーぞん』書き下ろし(25年)、韓国発のバトルゲーム「エターナルリターン9」テーマソング(25年)などさまざまなタイアップソングを手がけている。4月15日には、8枚目のアルバム「AMPLAND PLAN」のリリースが決定している。



HP： https://mayumura.tetetetetetetetetete.club/

X： https://x.com/rexno_chi

TikTok： https://www.tiktok.com/@mayumurachiaki_official



【コメント】

こんなに癒やされる物語の主題歌に、私が作った曲が決まるなんてとても幸せです涙涙 この曲は、その日あなたがあなたでいられることがどれだけ美しいことなのかを伝えたくて作りました。素直でいたり、ご飯を食べたり、怪我したり。暮らしの中で大切なことを、日光が溶け込むような音色で表してみました。どの季節に聞いてもきっとあなたに寄り添ってくれます。「旅と僕と猫」の中で、曲であなたと会える日を楽しみにしています！

≪ 3月5日(木)放送 第1話 あらすじ ≫

猫と話せる不思議な力をもつトラベルライターの猫神守(中川大輔)は、取材で静岡県伊東市を訪れていた。文房具店の猫・大吉からラーメン店の情報を聞いた猫神は、地元で愛されるラーメンに舌鼓を打つ。さらに東海館や伊東マリンタウンなど伊東のスポットを巡る中、迷子の猫・マルを探す飼い主の加賀美優花(足立梨花)に出会う。マル探しに協力することになった猫神は、大吉や保護猫たちから有力な情報を得て、ある場所を訪れる。

©テレビ東京







≪番組概要≫

【タイトル】木ドラ 24「旅と僕と猫」

【放送日時】▼テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道

2026年3月5日スタート 毎週木曜 深夜24時30分～25時00分

▼TVQ 九州放送

2026年3月5日スタート 毎週木曜 深夜1時30分～2時00分

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで見放題独占配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srp27ekni6

▶テレ東 HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/tabitoneko/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】中川大輔

【ゲスト】足立梨花、北香那

【監督】安川徳寛

【脚本】川粼⿓太、岸本鮎佳

【主題歌】眉村ちあき「全くただ、私なだけ」(トイズファクトリー)

【チーフプロデューサー】中川順平(テレビ東京)

【プロデューサー】二瓶朔也(テレビ東京)、松田麻希(ユニオン映画)、池本翔(ユニオン映画)

【制作協力】ユニオン映画

【製作著作】テレビ東京

【公式 HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/tabitoneko

【公式 X】https://x.com/tx_tabitoneko ／ @tx_tabitoneko

【公式 Instagram】https://www.instagram.com/tx_tabitoneko ／ @tx_tabitoneko

【ハッシュタグ】 ＃旅と僕と猫