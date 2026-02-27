19歳で妊娠、20歳で出産のギャルモデル、全身デニムコーデに反響
モデルの小田愛実が26日にインスタグラムを更新。全身デニムコーデを披露すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【写真】16歳で妊娠・ギャルモデルが「スタイル抜群」 大胆な“グラビア”姿も（16枚）
小田が「ギャルってやっぱデニムが1番似合うくない？？」と投稿したのは自身のソロショット。写真には、タイトなミニ丈のデニムワンピースとデニムジャケットのコーデで佇む彼女の姿が収められている。
この投稿にファンからは「まぁみレベチで可愛い過ぎる」「めちゃくちゃ超絶に可愛い過ぎます」「まぁみちゃん、すごく可愛いよ」などの反響が集まっている。
■小田愛実（おだ まなみ）
2001年7月9日生まれ。茨城県出身。高校在学中にモデルとしてデビュー。2018年には『恋する♥週末ホームステイ』（Abema）に出演し注目を集める。2021年9月に妊娠を公表。同年12月に第1子長男を出産した。現在はギャル雑誌『nuts』の専属モデルとして活躍している。
引用：「小田愛実」インスタグラム（@maaaami79）
