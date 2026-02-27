ザ・ギース尾関高文主演！ 爍綽と vol.3『裏緑特技悲喜話』ビジュアル＆コメント到着
俳優・佐久間麻由が2023年に立ち上げた企画ユニット「爍綽と（しゃくしゃくと）」のvol.3公演『裏緑特技悲喜話（うらみどりとくぎひきばなし）』が、東京・浅草九劇で5月20日〜24日に上演されることが決定。メインビジュアル、スタッフ＆キャストコメントが到着した。
【写真】ザ・ギース尾関高文、佐久間麻由ら、爍綽と vol.3『裏緑特技悲喜話』キャスト陣
「爍綽と」は、俳優の佐久間麻由が2023年に立ち上げた“心のはずみ”を頼りに想像を創造していく企画ユニット。
vol.3の作・演出には、京都・洛西にて誕生し、近年は東京公演の度に評判を呼ぶ、紳士的な振る舞いと誰もが楽しく面白く美しいと感じることのできるコメディと喜劇を日々探求している非秘密集団、THE ROB CARLTON（ザ・ロブカールトン）のキャプテン・村角太洋を迎える。
今作では、村角が幼き頃から憧れていた「特撮モノ」の「撮影現場」の裏側に満を持して挑み、子供のため、大人のため、自分のため、あらゆる夢のために身を粉にする大人たちの、切実すれ違い悲喜劇を届ける。
村角と共に新作をお届けする出演者には、ボブ・マーサム（村角太洋）と佐久間に加えて、今作で舞台初主演となるザ・ギースの尾関高文、南極『ゆうがい地球ワンダーツアー』での好演が記憶に新しい佐伯ポインティ、ロロ『まれな人』での唯一無二な芝居で話題を呼んだ人間横丁の山田蒼士朗、シアター・コントロニカ『イミノウム』や桃尻犬『グロリアストラベル』にて抜群な演技で魅了した加納和可子、爍綽とvol.2に続いての参加となるナイロン100℃の吉増裕士と、バラエティに富んだご機嫌なツワモノたちがそろった。
チケットは3月3日22時までローソンチケットにて先行発売中。
爍綽と vol.3『裏緑特技悲喜話』は、東京・浅草九劇にて5月20日〜24日上演。
スタッフ・キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■村角太洋（THE ROB CARLTON）
THE ROB CARLTON（ザ・ロブカールトン）の村角太洋と申します。この度、爍綽との作・演出をさせていただくことになりました。
爍綽との公演は、これまでvol.1も2ともに作・演出のお二方をはじめ、キャストの皆様も素晴らしく魅力的で、その上にタイトルもあらすじも同じくで、演劇公演において最も重要なファクターの一つである“情報が公開された段階で「面白そう」かどうか”について炸裂していました。
今作ですが、作・演出である私については歴史に委ねるとしまして、まず、キャスト、タイトル、あらすじはいかがでしょうか。「面白そう」じゃないですか？ そう思っていただけましたらvol.3のスタートは良好です。「面白そう」から「面白い！」、そして「面白かった！！」へ。心を込めて誠心誠意作ってまいります。
■尾関高文（ザ・ギース）
この度「爍綽と」に出演させていただくことになりましたザ・ギースというお笑いコンビの尾関高文と申します。
これまで才能あふれる作家さん役者さんが参加されていた企画に関わらせてもらえることがとても幸せです。主宰の佐久間さん、作家の村角太洋さん、ワクワクするキャストの皆様と楽しみつつ、私の意地汚い人間性がバレないように、面白い舞台を作っていけたらと思います。
■佐伯ポインティ
舞台裏モノ、いいですよね。映画、CM、ラジオ…いろんな舞台裏で起きている苦悩や混乱、現場で起きるトラブルにつぐトラブル！ 観てるときはハラハラしつつも困っている様子に笑えます。事態が大ッ変なことになればなるほど、可笑しくてたまらないですよね。
今回は「特撮ヒーローモノ」ということで、子供が無邪気に楽しむ裏で、奔走する大人の演劇になると思います。楽しんで頂けるようメンバーとして尽くします！
■山田蒼士朗（人間横丁）
うわー！ すごい楽しみです！！！ まだ会ったこと無い方もいますが、すごい全員の雰囲気が良さそうで仲間入りさせてもらってとってもわくわくしています！ 皆さまに負けないように、良いものをつくっていくんだ！という気持ちで、ぼくももちろんかなり頑張らさせていただきます！！ いつもはコンビで活動しているのでちょっぴりの心細さもありますが、新鮮な気持ちで挑めそうで嬉しいです！
■加納和可子
やりました！ 爍綽との出演者になりました。爍綽とは、毎回作・演出と出演者が「うおお！」となる方ばっかりで、vol.1も2も拝見してきました。佐久間麻由さんの力で、今回も驚くべき方々が集まり、その仲間入りができたということで、自分まで売れたのか？と錯覚してしまいそうです。
皆様初めましてで緊張しますが、それ以上に、村角さんの作品の、上品で誠実でアホみたいな感じが大好きで、一員となれることが嬉しいです。
■佐久間麻由
お陰さまで、vol.3をやらせていただくことに相成りました！ この度の爍綽とでは、THE ROB CARLTONの村角太洋さんの世界にどっぷりとご案内いたします。魅力強強なキャストさんと頼もしいスタッフさんが集まってくださり、漢字連なるタイトルは全てを表してくれています。
今回のvol.3ももちろん“集まる皆さまの帰路の足取りが、どうか軽くなりますように…”と、ブレることなくその一心で準備中です。村角作品ファンの皆さまにはもちろんのこと、初めて触れる皆さまにも、観に来ていただけたら、大変大変うれしいです！
■吉増裕士（ナイロン100℃）
vol.2の時もそうでしたが、今回このvol.3でも佐久間さんの心のはずみに乗っかって参加できることが楽しみでなりません。またとても個性的な演者の方々と共演できることも楽しみでなりません。そしてTHE ROB CARLTONの村角さんの作品を体感できることも楽しみでなりません。楽しいことしかありませんね。今は。この調子で最後も楽しかったとなるよう、観ていただいたお客様も楽しかったとなるよう頑張ります。どうぞよろしくお願いします。
■ボブ・マーサム（THE ROB CARLTON）
THE ROB CARLTONのボブ・マーサムと申します。作・演出の村角太洋とは同じ身長、同じ誕生日、同じ顔、他もすべて同じですので、誰よりも長い付き合いになります。私はよく彼の作品に出演するのですが、私に気を遣っているのか、自分のためなのか、出演時間が短いことが多いです。
今回、せっかくこんなに愉快な皆様とご一緒できる機会ですので、出演時間をいつもより長くしてほしいとお願いしてみようと思います。自問自答ではありますが、良い答えを引き出せるよう頑張ります。
