6月19日に39歳のバースデーを迎える福原みほが誕生日翌々日の6月21日、東京・有楽町I’M A SHOWにてバースデーライブ＜MIHO FUKUHARA 39 (Thank You) & Roots Journey＞を開催することが発表となった。

＜39 (Thank You) & Roots Journey＞は、過去(ルーツ)をたどりながら最新ナンバーまで披露するカバーありオリジナルありの特別な内容として届けられるとのことだ。

ゲストには、韓国ソウル出身のシンガーソングライターのKが登場。昨年2025年はふたりのコラボレーション楽曲「Rockafellas」がリリースされるなど親交も深い。またバンドメンバーは、オニシユウスケ(G)、森俊之(Pf)、⼤神⽥智彦(B)、みどりん(Dr)となる予定だ。

チケットのファンクラブ先行受付は2月28日正午12:00より。オフィシャル先行受付は3月7日から。

K

■＜MIHO FUKUHARA 39 (Thank You) & Roots Journey＞

6月21日(日) 東京・有楽町I’M A SHOW

open16:30 / start17:00

出演：福原みほ

ゲスト：K

バンドメンバー：オオニシユウスケ(G)、森俊之(Pf)、⼤神⽥智彦(Ba)、みどりん(Dr)

▼チケット

SS席(前⽅保証・お土産付き)：9,900円(税込/ドリンク代別)

S席：7,900円(税込/ドリンク代別)

※全席指定

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

一般発売：4/11(土) 10:00〜

【ファンクラブ先行受付】

受付期間：2/28(土)12:00〜3/5(木)23:59

受付URL：https://mihofukuhara-onelove.bitfan.id/

【オフィシャル先行受付(イープラス)】

受付期間：3/7(土)12:00〜3/17(火)23:59

受付URL：https://eplus.jp/mihofukuhara/

【オフィシャル2次先行受付(イープラス)】

受付期間：3/20(金)12:00〜3/30(月)23:59

主催・企画制作：ワイズコネクション