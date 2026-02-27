来日公演決定のバッド・バニーが映画初主演！ 「壮大なカリビアン西部劇」でハビエル・バルデム＆エドワード・ノートンと共演
スーパーボウルのハーフタイムショーで注目を集めたプエルトリコ出身のスーパースター、バッド・バニー。3月に東京で開催されるSpotify主催「Billions Club Live」でヘッドライナーを務め、自身初となるアジア公演を行うことが発表されているが、新たに映画初主演のニュースも飛び込んできた。
【動画】バッド・バニーが冒頭に登場『ブレット・トレイン』本編映像
「Billions Club Live」は、Spotifyで10億回超の再生記録を持つアーティストを称え、トップファン限定で行われるイベントシリーズ。過去にはダブリンでのエド・シーラン、パリでのマイリー・サイラス、ロサンゼルスでのザ・ウィークエンドが公演を行って来た。
3月7日に行われる公演は、バッド・バニーの『DeBí TiRAR MáS FOToS』ツアーと連動して実施されるものの、ツアーの一環ではなく、日本のトップリスナーのために特別に開催される一夜限りの公演となるそうだ。
そのバッド・バニーは、ダーレン・アロノフスキー監督の『コート・スティーリング』（2025）や、ブラッド・ピット主演の『ブレット・トレイン』（2022）、Netflix映画『俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル2』（2025）などで演技を披露してきたが、このたび歴史映画『Porto Rico（原題）』で初主演を務めることが分かった。
Varietyによると、レジデンテ名義で知られるプエルトリコ出身のラッパーで、これが長編映画監督デビューとなるルネ・ペレス・ジョグラーがメガホンを取り、『バードマン あるいは（無知がもたらす予期せぬ奇跡）』でアカデミー賞を獲得したアレクサンダー・ディネラリスとともに脚本も手掛ける。
さらに、アカデミー賞監督のアレハンドロ・ゴンサレス・イニャリトゥが製作総指揮を務め、共演にはエドワード・ノートンとハビエル・バルデム、ヴィゴ・モーテンセンらが名を連ねる。プエルトリコの起源を描く、「壮大なカリビアン西部劇」にして「実話を基にしたスリリングな物語」となるそうだ。
