KID PHENOMENON、7thシングル「Mirror」収録内容解禁。ニュービジュアル一挙公開も
KID PHENOMENONが、4月1日にリリースする7thシングル「Mirror」の収録内容を公開した。あわせて、アートワーク、コンセプトフォトが公開された。
「Mirror」は、リアルなZ世代の矛盾を抱えた想いを歌詞に投影し、飲み込んできた感情や、口にしなくなった本音を飾らぬ形でメロティアスに仕上げた新たなナンバーになっているという。
さらに、シングルには「Magic」「Chosen Ones」の2曲の新曲を含む全3曲を収録するほか、初回生産限定盤付属DVDに、2025年12月26日に千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催された＜NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025＞のKID PHENOMENONパフォーマンスパートを収録する。
◾️7thシングル「Mirror」
2026年4月1日（水）リリース
・初回生産限定盤 SRCL-13614〜5 定価 ￥2,500（税込）
・通常盤 SRCL-13616 定価 ￥1,500（税込）
▼収録内容
Disc-1 CD
1.Mirror
2.Magic
3.Chosen Ones
Disc-2 DVD ※初回盤のみ付属
NEO EXILE SPECIAL LIVE 2025 at LaLa arena TOKYO-BAY
1.Party Over There
2.Cinderella
3.Unstoppable
4.Sparkle Summer
5.クロスロード
◾️フリーイベント情報
2026年
2月28日（土）アスナル金山 明日なる！広場（愛知県）
3月01日（日）イオンモール幕張新都心（千葉県）
3月08日（日）セブンパーク天美（大阪府）
◾️ライブ・イベント出演情報
◆＜NAOTO PRESENTS HONEST TOWN 2026＞
3月05日（木）ロームシアター京都
3月07日（土）グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)
3月11日（水）日本武道館
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/38740/
◆＜SXSW 2026＞
3月12日（木）〜03⽉18⽇（水）
アメリカ・テキサス州オースティン・ダウンタウンエリア
https://sxsw.com/festivals/music-festival/
◆＜Tune Live 2026＞
4月4日（土）豊洲PIT
A.B.C-Z、KID PHENOMENON、タカシ・シューヤ(超特急)、MA55IVE THE RAMPAGE、WILD BLUE
http://tunelive.jp/
◾️＜KID PHENOMENON LIVE TOUR 2026 “KIDS00’s”＞
2026年
7月11日（土）岐阜club-G
7月19日（日）広島クラブクアトロ
7月20日（月）山口周南RISINGHALL
7月25日（土）新潟LOTS
8月2日（日）Cube garden
8月9日（日）京都FANJ
8月15日（土）仙台Rensa
8月16日（日）盛岡CLUB CHANGE WAVE
8月29日（土）SOUNDSHOWERark
9月3日（木）ダイアモンドホール
9月5日（土）GORILLA HALL OSAKA
9月6日（日）GORILLA HALL OSAKA
9月12日（土）熊本B.9V1
9月13日（日）DRUM LOGOS
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40358/
