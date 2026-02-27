超新星（SUPERNOVA）、1年半ぶりのニューアルバム『Ichigo Ichie』リリース決定
超新星（SUPERNOVA）が、約1年半ぶりとなるミニアルバム『Ichigo Ichie』を5月20日に発売することを発表した。
アルバムタイトルには、ファンはもちろん家族、友人、大切な人々との一つ一つの出会いに感謝し、あの日交わした約束や、ともに流した涙、出会えた奇跡を一生の宝物にするという気持ちが込められているという。
商品形態は「初回限定盤」と「通常盤」、「メンバーソロジャケット限定盤」5種の計7形態に、ECサイト限定の豪華BOXも販売される予定。新曲は初夏にふさわしいダンスナンバーから バラード調のラブソングまで全5曲が収録され、今の超新星の魅力が存分に詰まった作品になるとのことだ。
また、5月29日、30日には東京・大阪にてミニアルバムより新曲を披露するライブツアーを開催し、同時にアルバムのプロモーションイベントも実施することも決定した。イベント参加方法などの詳細は後日発表される。
◾️ミニアルバム『Ichigo Ichie』
2026年5月20日（水）発売
▼商品形態
○初回限定盤（超新星ジャケット盤）
TKCA-75336 ￥5,000（税込）
CD+DVD+Ｐhoto Book
○通常盤（超新星ジャケット盤）
TKCA-75337 ￥3,000（税込）
限定絵柄トレカ（全10種ランダム1枚封入）（初回プレスのみ）
○限定盤（YoonHakジャケット盤）
TKCA-75338 ￥3,000（税込）
限定絵柄トレカ（全10種ランダム1枚封入）（初回プレスのみ）
○限定盤（SungJeジャケット盤）
TKCA-75339 ￥3,000（税込）
限定絵柄トレカ（全10種ランダム1枚封入）（初回プレスのみ）
○限定盤（KwangSooジャケット盤）
TKCA-75340 ￥3,000（税込））
限定絵柄トレカ（全10種ランダム1枚封入）（初回プレスのみ）
○限定盤（JiHyukジャケット盤）
TKCA-75341 ￥3,000（税込）
限定絵柄トレカ（全10種ランダム1枚封入）（初回プレスのみ）
○限定盤（Geonilジャケット盤）
TKCA-75342 ￥3,000（税込）
限定絵柄トレカ（全10種ランダム1枚封入）（初回プレスのみ）
○クラ徳ショップ限定盤
TKZA-10059 ￥20,000（税込）
限定絵柄トレカ（全10種ランダム1枚封入）（初回プレスのみ）
CD＋DVD＋PHOTOBOOK＋オリジナルバック
◾️＜超新星Special Live 2026 -1go 1yeeh -＞
【東京公演】
開催日時：2026年5月29日（金）
1部：13:30開場/14:30開演
2部：17:00開場/18:00開演
会場：せたがやイーグレットホール（世田谷区民会館）
https://www.setagaya.co.jp/kuminkaikan/setagaya/access.html
【大阪公演】
開催日時：2026年5月30日（土）
1部：13:30開場/14:30開演
2部：17:00開場/18:00開演
会場：東京建物 Brillia HALL 箕面（箕面市立文化芸能劇場）
https://minoh-geino.jp/access/
チケット料金（全公演）
全席指定 13,500円（税込）
※未就学児入場不可
※営利目的の転売禁止
＜公演に関するお問い合わせ先＞
support@sv-ent.jp
※会場への問い合わせはご遠慮ください。
◾️プロモーションイベント情報
2026年
5月21日（木）東京エリア2ステージ予定
5月22日（金）東京エリア2ステージ予定
5月23日（土）クラ徳ショップ購入者イベント
5月24日（日）千葉エリア2ステージ予定
5月26日（火）東京エリア2ステージ予定
5月27日（水）オンラインイベント実施予定
5月31日（日）兵庫エリア2ステージ予定
6月1日（月）大阪エリア1ステージ予定
関連リンク
◆超新星（SUPERNOVA）オフィシャルサイト
◆超新星（SUPERNOVA）オフィシャルX