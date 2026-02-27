日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は２７日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日に中日との強化試合が行われるバンテリンドームで前日練習に参加し侍ジャパンに合流したことを報じた。

大谷は２２日（日本時間２３日）に米アリゾナ州グレンデールで最終調整し、大谷は２４日に羽田空港着のチャーター機で帰国。２６日午後２時頃に県営名古屋空港に到着し、チームに合流していた。

番組には元メジャーリーガーの五十嵐亮太さんが解説としてスタジオ出演し、練習模様などを映像とともに紹介した。

３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では打者専任となる大谷だが、コメンテーターの小木博明は「俺も見ていたけど昨日（大谷は）ピッチング練習していたでしょう。あれってもしかしたらＷＢＣでも多少投げたりするんですかね？」と質問。五十嵐さんは「大谷選手のチーム（ドジャース）も今回のＷＢＣは投げないという話をしているんですね。でもＷＢＣ終了後のレギュラーシーズンに向けて（二刀流の）完全復活のシーズンになるので、そこに向けての準備をしているという感じだと思います」と答えた。

それでも小木は「大谷選手のイメージって、責任感があるから『ここは俺が行く！』みたいな…勝手に行っちゃいそうじゃないですか、ブルペンに」と食い下がった。五十嵐さんは「中継ぎメンバーにけっこう故障者が出ているので、ここの足りない部分を自分が補うということを言いかねないとも思っているんですけれども、可能性としては低いんじゃないかと思います」と返した。

さらに「大谷選手が（投手として）出るとなったらチームにお願いするんですけど、チームは多分断れないと思うんですよね…肩の状態もいいし、レギュラーシーズンに合わせるために調整のために投げておきたいとなればチームとしてはね…」と加えた。