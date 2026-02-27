ふみの、自身が作詞作曲を手掛けた2ndデジタルシングル「ホットライン」配信リリース決定
ふみのが、2ndデジタルシングル「ホットライン」を2026年3月13日にリリースすることを発表した。
本楽曲は、自身で作詞・作曲を行なった楽曲で、アコースティックギターのシンプルなアレンジから始まり、ふみのの声がダイレクトに伝わる構成に仕上がったという。今作では、ふみの自身によるアコースティックギターとハーモニカのレコーディングも行なっており、ふみのの学生時代からの親友に向けた想いを綴った歌詞は等身大のメッセージになっているとのことだ。
また、ジャケット写真も公開された。楽曲の世界観をリアルに伝えるために、音源や歌詞から生まれる空気感をそのまま落とし込んだビジュアルに仕上がっている。
なお、本日より各配信サービスにてPre-add／Pre-saveもスタートしているので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️2ndデジタルシングル「ホットライン」
2026年3月13日（金)
Pre-add / save：https://lnk.to/fumino_hl
