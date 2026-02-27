ＴＲＦのＤＪ ＫＯＯが自身のＳＮＳを更新。デビュー当時の写真をアップして話題になっている。

自身のインスタグラムに「２月２５日 ＴＲＦ デビュー３３周年を迎えました！！ 皆さんありがとうございます！！」と感謝の言葉をつづると、「全国各地のイベントやＣＬＵＢでＤＪをやらせてもらってますが３３年経った今でも ＴＲＦの曲で盛り上がって踊ってくれること本当に嬉しく感謝しかありません！！小室さん最高の楽曲をありがとうございます！！」記した。続けて「懐かしい写真がありました！！ イケイケｔｒｆ 、 当時１ヶ月２０万かかったドレッドサウンドチーム、ボーカルＹＵ−ＫＩとのオフショット」とデビュー当時のＴＲＦの写真とともに自身のドレッド姿を公開した。最後に「そして！家族がサプライズケーキでお祝い！！ 家族の支えと愛情が元気パワーの源です 皆さんへの感謝、メンバーへのリスペクトを持ってこれからも健ＫＯＯ第一で頑張っていきます！！ どうぞ、よろしくＤＯ ＤＡＮＣＥ！！」と締めた。

この投稿に「３３周年おめでとうございます 小学生の頃で会ってから、ずっと大好きです！ 健ＫＯＯ第一で、またライブでお会いできる日を楽しみにしてます」「ｋｏｏさん、昔かっこよすぎます！」「めっちゃ素敵な写真ありがとうございます」「ＫＯＯちゃんおめでとうございます 私の青春はＴＲＦです！ＴＲＦがいてくれて良かったし、今もいてくれて本当に嬉しいです。」などのコメントが寄せられている。