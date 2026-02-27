眉村ちあきの新曲「全くただ、私なだけ」が、3月5日よりテレビ東京系列にて放送開始の木ドラ24『旅と僕と猫』の主題歌に決定した。

木ドラ24『旅と僕と猫』は、中川大輔演じるトラベルライターの猫神守が、猫と話せる不思議な力を使い、各地の猫たちに美味しい食べ物や名所を取材しながらカメラを片手に全国を旅する一風変わった旅ドラマ。3月5日深夜24時30分から4週にわたり放送される予定だ。

主題歌を務める眉村ちあきは、アルバム『AMPLAND PLAN』の4月15日リリースを前に、2026年に入ってから「THEスーパグルグルフィジカルジンジャーエール」「渋谷ふりーふぉーる」と立て続けに2曲を配信するなど精力的だ。主題歌「全くただ、私なだけ」もアルバム『AMPLAND PLAN』に収録される。

新ドラマ『旅と僕と猫』放送の発表とともに、メインビジュアルや60秒スペシャルティザー映像も公開となった。スペシャルティザー映像では、主題歌「全くただ、私なだけ」の一部を楽しむこともできる。以下に新曲「全くただ、私なだけ」に関する眉村ちあきのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「こんなに癒される物語の主題歌に、私が作った曲が決まるなんてとても幸せです涙涙

この曲は、その日あなたがあなたでいられることがどれだけ美しいことなのかを伝えたくて作りました。

素直でいたり、ご飯を食べたり、怪我したり。暮らしの中で大切なことを、日光が溶け込むような音色で表してみました。

どの季節に聞いてもきっとあなたに寄り添ってくれます。「旅と僕と猫」の中で、曲であなたと会える日を楽しみにしています！」

──眉村ちあき

◆ ◆ ◆

■8thアルバム『AMPLAND PLAN』

2026年4月15日発売

予約リンク：https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL

【A盤 / 完全生産限定盤 (CD＋グッズ[Tシャツ])】

TFCC-81188 6500円(Tax in)

【B盤 / 初回生産限定盤 (CD＋まゆむラジオCD)】

TFCC-81189〜TFCC-81190 4500円(Tax in)

【通常盤 (CD)】

TFCC-81191 3500円(Tax in)

※A盤収録のグッズ(Tシャツ)はXLサイズを予定

※B盤収録のラジオ音源CDは、眉村ちあきがYouTubeで定期配信している「まゆむラジオ “AMPLAND PLAN”スペシャル番組(仮)」を収録予定

※CDの収録内容は全形態共通



▼収録曲

01.想いの力はすごいぞ

(SCRAP リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング)

02.THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール

03.again

04.渋谷ふりーふぉーる

05.天使が現れたっ！

06.EVERY DAY(Japanese ver.)

07.わかってる

08.全くただ、私なだけ

(テレビ東京 木ドラ24『旅と僕と猫』主題歌)

09.つまんない星のちっぽけな恋のくせにね

10.呪文：アブワアー(∩｀-´)⊃━☆ﾟ.*・｡ﾟ考えすぎちゃうあなたへ／

11.そこにいればOK

12.消えない

(SCRAP 『リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』テーマソング)

13.世界が終わる前の新曲

▼Special Track(CD only)

14.身をまかす

15.本気のラブソング(Piano ver.) ●店舗別予約・購入者特典

・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く)：ポストカードA

・楽天ブックス：缶バッチ

・セブンネットショッピング：トート型エコバック

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他お店：ポストカードB

■＜Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”＞

5⽉01⽇(⾦) 静岡・LiveHouse浜松窓枠

open18:30 / start19:00

5⽉06⽇(⽔/祝) 愛知・名古屋 SPADE BOX

open17:00 / start17:30

5⽉07⽇(⽊) ⼤阪・BANANA HALL

open18:30 / start19:00

5⽉09⽇(⼟) 神奈川・横浜Baysis

open17:00 / start17:30

5⽉17⽇(⽇) 北海道・Bessie Hall

open17:00 / start17:30

6⽉12⽇(⾦) 埼⽟・HEAVEN’S ROCKさいたま新都⼼VJ-3

open18:30 / start19:00

6⽉14⽇(⽇) 広島・SECOND CRUTCH

open17:00 / start17:30

6⽉19⽇(⾦) 千葉・柏PALOOZA

open18:30 / start19:00

6⽉26⽇(⾦) ⽯川・⾦沢vanvanV4

open18:30 / start19:00

6⽉27⽇(⼟) 新潟・新潟GOLDEN PIGS RED STAGE

open17:00 / start17:30

7⽉03⽇(⾦) ⼤阪・Music Club JANUS

open18:30 / start19:00

7⽉18⽇(⼟) 東京・渋谷Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

⼀般 ￥4,800

学⽣ ￥3,000

5/6名古屋・5/7⼤阪・7/18東京公演のみ

⼀般 ￥5,000

学⽣ ￥3,000