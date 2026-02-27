24時間で予約できるレンタルバイクを軸に、LOMACA PROが新会社としてモビリティFC事業を立ち上げました。

観光地で課題になりやすい二次交通の不足を、1台から始められる小規模運用モデルで補う構想です。

移動そのものを体験価値に変える設計と、多言語対応を組み合わせたサービス設計がポイントです。

LOMACA PRO「1台から始める24時間レンタルバイクフランチャイズ」

発表日：2026年2月20日本社所在地：福岡県福岡市中央区大名2丁目6番11号

LOMACA PROは、福岡市中央区大名に拠点を置き、移動を通じて地域と人をつなぐ体験型モビリティ事業を展開する企業です。

同社が運営する「LOMACA MOTO」は、熊本市・阿蘇市でスマホから24時間予約でき、ホテル配送にも対応するレンタルバイクサービスです。

今回発表されたフランチャイズは、個人でも参入しやすい小規模運用を前提に、地域観光とインバウンド需要の両方を取り込むモデルとして設計されています。

24時間レンタルバイクサービス「LOMACA MOTO」の運用内容

提供時間：24時間提供エリア：熊本市・阿蘇市

LOMACA MOTOは、空港やホテルへの配送と回収に対応し、到着後すぐに移動を始められる導線を整えています。

手荷物預かりや24時間エマージェンシーサポートも組み合わせることで、公共交通が少ないエリアでも行動範囲を広げやすい点が特徴です。

1台・1人から始めるフランチャイズ参入モデル

最小運用台数：1台から参入単位：1人から

フランチャイズ側は、予約・決済・顧客管理を一元化した仕組みを使いながら、車両調達や運営マニュアルの支援を受けて立ち上げられます。

初期投資を抑えてスタートできるため、本業に加えた副業導入や地域プレイヤーの新規事業化にも合わせやすい設計です。

多言語サポートとAI活用で広がる今後の展開

対応言語数：7言語

運用面では日本語・英語・韓国語・中国語・タイ語・ドイツ語・スペイン語のサポートを用意し、言語不安が移動のハードルになりやすい訪日旅行者にも対応しています。

将来的にはAIを活用した翻訳や需要分析を組み込んだマッチング基盤へ拡張し、モビリティと地域流通を横断する展開を視野に入れています。

観光地での移動手段が増えることで、滞在時間の使い方が柔軟になり、エリア回遊の選択肢も広がります。

1台から始められる設計は、地域の個人や小規模事業者が参入しやすい点でも注目のモデルです。

【地域の移動課題に応える小さな起業モデル！

LOMACA PRO「1台から始める24時間レンタルバイクフランチャイズ」】の紹介でした。

