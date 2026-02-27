3・27開業の東京ドリームパーク、ショップ＆レストランが6店舗 ハンバーグとパスタを一皿で味わえる「バーゲッティ」など提供
3月27日に東京・臨海副都心有明南地区で開業する複合型エンタテインメント施設「TOKYO DREAM PARK（東京ドリームパーク）」内にショップとレストラン計6店舗がオープンすることが27日、発表された。
【写真】新感覚!?ハンバーグとソース、パスタを混ぜ合わせて完成するバーゲッティ
直営レストラン「UMIKAZE KITCHEN」は、“ちょっと良い日常”をコンセプトに、家庭で馴染みのある料理を気軽に愉しめるコンフォートファミリーダイニング。大人から子どもまで、それぞれの「好き」が一つのテーブルに集い、自然と会話が生まれる、心地よい食の時間を提供する。東京ドリームパークにおけるメインダイニングとして、施設内でさまざまなエンタテインメント体験を満喫した後も、“食”を通じてその余韻を楽しめる場として位置付けている。
海を望む開放的なテラス席を併設。心地よい風を感じながら食事を楽しめるほか、テラスに隣接する屋外広場では、年間を通じてさまざまなイベントの開催を予定している。テレビ朝日が手がける施設ならではのIPコラボレーション企画など、“食事をするだけ”にとどまらない体験価値を提供する。
レストランに隣接するスタジオは、生中継の拠点として稼働。食とエンタテインメントがシームレスにつながる、ここでしか体験できない空間を創出する。
店舗のおすすめは、ハンバーグとパスタを一皿で味わえる「BURGHEETTI（バーゲッティ）」。ハンバーグとソース、パスタを混ぜ合わせて完成する、見た目にも楽しい新体験のメニューとなっている。
このほか、シンボルプロムナード公園沿いに位置する東京ドリームパークのエントランスには、日常使いから特別な時間まで幅広く楽しめる個性豊かな店舗が出店する。
■HORIGUCHI COFFEE a la table【フレンチカフェレストラン／コーヒーグロサリー】
スペシャルティコーヒーのパイオニア・堀口珈琲による新業態。
「フレンチカフェレストラン×スペシャルティコーヒー」をテーマに、クラシックなフレンチカフェメニューと最高品質のコーヒーが楽しめる“新しいクラシック”を提供する。
■JACK IN THE DONUTS 【ドーナツ】
世界各国のドーナツや、思わず写真を撮りたくなる個性豊かなドーナツなど約25種類を展開。「生マラサダクリームブリュレ」「ギャラクシードーナツ」など、見た目も味も楽しめるラインナップがそろう。
■クリスプサラダワークス 【カスタムサラダ専門店】
おいしくてヘルシーで、お腹いっぱいになるカスタムサラダ専門店。約30種類の手作りトッピングから、自分だけの一皿をスマートに楽しめる。
■HUB 【パブ】
東京ドリームパーク内に併設された「英国風PUB」。観劇やイベントは、その前後を含めた時間が醍醐味。PUBでビール片手に開演前の高まる期待感、開演後の余韻を楽しめる。
■ファミリーマート 【コンビニエンスストア】
イベント来場時の「困った」を支えるコンビニエンスストア。飲料・食品からアメニティまで、快適な施設利用をサポートする。
【写真】新感覚!?ハンバーグとソース、パスタを混ぜ合わせて完成するバーゲッティ
直営レストラン「UMIKAZE KITCHEN」は、“ちょっと良い日常”をコンセプトに、家庭で馴染みのある料理を気軽に愉しめるコンフォートファミリーダイニング。大人から子どもまで、それぞれの「好き」が一つのテーブルに集い、自然と会話が生まれる、心地よい食の時間を提供する。東京ドリームパークにおけるメインダイニングとして、施設内でさまざまなエンタテインメント体験を満喫した後も、“食”を通じてその余韻を楽しめる場として位置付けている。
レストランに隣接するスタジオは、生中継の拠点として稼働。食とエンタテインメントがシームレスにつながる、ここでしか体験できない空間を創出する。
店舗のおすすめは、ハンバーグとパスタを一皿で味わえる「BURGHEETTI（バーゲッティ）」。ハンバーグとソース、パスタを混ぜ合わせて完成する、見た目にも楽しい新体験のメニューとなっている。
このほか、シンボルプロムナード公園沿いに位置する東京ドリームパークのエントランスには、日常使いから特別な時間まで幅広く楽しめる個性豊かな店舗が出店する。
■HORIGUCHI COFFEE a la table【フレンチカフェレストラン／コーヒーグロサリー】
スペシャルティコーヒーのパイオニア・堀口珈琲による新業態。
「フレンチカフェレストラン×スペシャルティコーヒー」をテーマに、クラシックなフレンチカフェメニューと最高品質のコーヒーが楽しめる“新しいクラシック”を提供する。
■JACK IN THE DONUTS 【ドーナツ】
世界各国のドーナツや、思わず写真を撮りたくなる個性豊かなドーナツなど約25種類を展開。「生マラサダクリームブリュレ」「ギャラクシードーナツ」など、見た目も味も楽しめるラインナップがそろう。
■クリスプサラダワークス 【カスタムサラダ専門店】
おいしくてヘルシーで、お腹いっぱいになるカスタムサラダ専門店。約30種類の手作りトッピングから、自分だけの一皿をスマートに楽しめる。
■HUB 【パブ】
東京ドリームパーク内に併設された「英国風PUB」。観劇やイベントは、その前後を含めた時間が醍醐味。PUBでビール片手に開演前の高まる期待感、開演後の余韻を楽しめる。
■ファミリーマート 【コンビニエンスストア】
イベント来場時の「困った」を支えるコンビニエンスストア。飲料・食品からアメニティまで、快適な施設利用をサポートする。