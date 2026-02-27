犬が頼りないと感じる『飼い主のタブー行為』５選

飼い主が頼りない行動や態度を見せていると、愛犬からの信頼を失ってしまいます。ここでは、犬が頼りないと感じる飼い主のタブー行為を紹介するので、日頃ついやっていないかチェックしましょう。

1.リアクションが大きく落ち着きがない

リアクションが大きく、行動や振る舞いに落ち着きがない飼い主は、犬を知らぬ間にビックリさせていることが多いかもしれません。

周りで騒々しい動きをされると、犬は安心して休めず、ストレスや睡眠不足につながってしまいます。そんな飼い主の行動を見て「落ち着きがないな」「頼りないな」と感じてしまうことも。

2.情緒が不安定で機嫌がコロコロ変わる

情緒が不安定な飼い主は、犬に「いつ機嫌が変わるかわからないから不安」と思われてしまいます。常に機嫌をうかがいながら行動しなければいけないので、安心して休んだり近寄ったりすることがためらわれるでしょう。

また、気分屋でその時の機嫌によって、叱り方にムラがあったり、ルールが変わったりする行動も犬の信頼を損ねてしまいます。

3.犬の失敗に過剰反応する

愛犬が失敗したとき、大きな声で怒鳴ったり、感情的にものに八つ当たりしたりと過剰反応していませんか。飼い主のこうした行動は、犬を必要以上に怯えさせてしまいます。

また、過剰反応する飼い主を見て「少しでも失敗したら、飼い主が大騒ぎする」と認識し、飼い主に対して「頼りない」という印象を抱く犬も少なくありません。

4.犬の要求に全て応えようとする

愛犬からの要求に「はいはい」となんでもかんでも応えていると、「わがままを言えばなんでも応えてくれる」「私の言うことに逆らわない」と間違った認識を与えてしまいます。

要求されるだけ食べ物を与えたり、吠える・破壊行為などの問題行動に慌てて要求を飲んだりしていると、飼い主の威厳がなくなり、「頼りない」「なんでも言うことを聞いてくれる」と愛犬から思われてしまうでしょう。

5.犬の前でネガティブな感情を見せる

愛犬の前で、常に落ち込んでいたり不安そうな様子を見せていたり、ときにはプチパニック状態に陥ったり…。こうしたネガティブな感情をあからさまに見せていると、犬も情緒が不安定になってしまいます。

飼い主という存在に安心感を抱けず、常に不安を感じる状況で過ごすことになるため、強いストレスや緊張感につながる恐れもあるので気をつけてください。

愛犬からの信頼を得るためにすべきこと

愛犬に「頼りになる」「信頼できる」と思ってもらうためには、飼い主としてどのような行動や振る舞いを意識すべきなのでしょうか。以下のヒントを参考に、愛犬から信頼を得られる飼い主を目指しましょう。

しつけは一貫性のある行動を貫き通す 愛犬の前では常に落ち着いた態度で振る舞う 失敗しても慌てず騒がず、冷静に対処する 感情の起伏を見せず、常に穏やかに接する なるべく明るく穏やかな様子で過ごす 愛犬からの要求にも一貫したルールに沿って応える 犬のボディランゲージを正しく理解して対応する

原則として、飼い主は愛犬の前で落ち着いた振る舞いや穏やかな接し方を心がけることが大切です。失敗したり悪いことをした時も、過剰に叱らず、冷静に対処することを意識してください。

また、一度決めたルールは気分で変えたりせず、最後まで貫き通します。家族がいるご家庭では、家族と話し合い、ルールを統一しましょう。

まとめ

犬に頼りないと思われてしまうと、しつけの面にも影響を及ぼします。愛犬が安心して生活できるように配慮するためにも、「信頼できる飼い主」を目指して日頃の振る舞いや行動を改善しましょう。