見て、触って、想像する展覧会「アートツリーやまがた」が今、山形県寒河江市で開かれています。

【写真を見る】見て、触って、想像する展覧会！ 「アートツリーやまがた」開催（山形・寒河江市）

佐藤友美アナウンサー「作品なのに座っていいんですか？初めてアート作品に座ります。しっかりしてる！でもふわふわしていますね、座り心地が最高です」

寒河江市美術館で開かれているこの「アートツリーやまがた」には、県内で創作活動をしている作家や福祉施設の利用者が作ったおよそ１００点の作品が展示されています。

作品のひとつひとつには、作者の好きなことや伝えたいことが詰まっています。

寒河江市教育委員会 美術館専門員 森本諒子さん「（この地図は）実在しない、作家さんの頭の中にある都市の地図です。のめり込めますよね、中に入って実際に歩いたらどういう町なんだろうとか見ている人もイメージがわいてくる作品だと思う」

■病気と向き合う家族の話を漫画で発信

また作品の中には、病気と向き合う家族の話を募集し漫画で発信しているものもあります。

佐藤友美アナウンサー「こちらは柔らかなタッチで描かれた家族の食事の様子です。お父さんが優しく見守る目線の先には、チューブから食事をしている赤ちゃんの姿が見えます。こちらの作者は様々な家族の食事のあり方を伝えたくてこのイラストを描いたそうです」

寒河江市教育委員会 美術館専門員 森本諒子さん「自分のお気に入りの作品も見つけてほしいし、作品にキャプションがついているんですけれどそこにも作者の気持ちとかのっているのでゆっくり時間を取っていただいてみていただければと思う」

この「アートツリーやまがた」は寒河江市美術館で、あさって（３月１日）まで開かれていて、あすとあさってはワークショップも行っているということです。