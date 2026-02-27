食いしん坊のみなさんなら、推しのひとつやふたつはあるでしょう。その中にこれから推したい店を増やしてみませんか？ 『おとなの週末』本誌で過去に掲載したお店のリニューアル情報をお届けします。その実力の高さゆえ、食べると沼ること必至の2軒です。

完全予約制！ 名店の進化が止まらない『TONKATSU KEITA』＠西荻窪

2024年12月RENEWAL！

本誌2020年3月号にこう書かれている。“3ヶ月前にオープンしたばかりのこの店に長い行列ができる日がすぐにやってくる”と。それは的中し瞬く間に東京を代表する1軒に成長した。

そして約1年前に同じ西荻窪の高架下に舞台を移し、第2章がスタート。広くなった店内はさらに居心地のいい空間に。また、とんかつ屋としては挑戦的な完全予約90分制にしたのも訪れた客にゆったり過ごしてほしいという配慮なのだ。

六白黒豚上ヒレ、上ロース食べ比べ定食 3960円

『TONKATSU KEITA』六白黒豚上ヒレ、上ロース食べ比べ定食 3960円 右から上ヒレ、上ロース、その脂身。これらを岩塩や店主の故郷・鹿児島の甘露醤油やソースで食す

もちろん味の進化も止まらない。移転後は銘柄を六白黒豚に限定し、常に鮮度のいい状態をキープ。桃色の断面は肉汁で艶めき、甘みを帯びた香りが立ち上る。

脂が多いロースの端っこはあらかじめ切り分ける。別に衣づけし、やや強めに揚げて食べ心地を軽く仕上げる独自の工夫も。とはいえ時間はたっぷり。

ワイン片手に生ハムなどの前菜から楽しんで！

『TONKATSU KEITA』店主：青木啓太さん

店主：青木啓太さん「予約はWebサイト『TableCheck』からどうぞ！」

『TONKATSU KEITA』

［店名］『TONKATSU KEITA』

［住所］東京都杉並区松庵3-41-1 西荻高架下

［電話］ 050-1722-0056

［営業時間］17時半〜20時半（最終入店）、土・日 11時〜14時（最終入店）／17時〜20時（最終入店）

［休日］月・火・木・祝（不定休）

［交通］JR中央線ほか西荻窪駅南口から徒歩6分

レジェンドが復活！ 円熟の技が生んだ大胆かつ繊細な衣『吉平 TONKATSU』＠築地

2025年11月RENEWAL！

2025年末、とんかつファンがこのニュースに沸いた。“かつて神田にあった『吉平』が2年3ヶ月の時を経て復活”。それだけ店主・花村さんの揚げるとんかつは唯一無二ということだ。

衣は濃い茶色で目の粗いパン粉が剣立ちしたルックスは、ともすると無骨な印象。しかし食べてみると表情は一変、サクサクッと軽い音を響かせながら、舌の上でたちまちほどけていく儚さだ。

リブロース300g 4000円

『吉平 TONKATSU』リブロース300g 4000円

とはいえ揚げ油に背脂ラードを使った力強さもあり、咀嚼のたびに豚肉のコクと交じり合う。その豚肉というのが、花村さんが惚れ込む「林SPF」。一般的なロースやヒレに加え、ベリーやボストンリブ、豚とろなど多種類の部位から選べるのもありがたい。

さらに復活後に始めたのが、車エビやホタテ、またその時々の鮮魚を使う魚介フライなのだ。とんかつレジェンドが揚げるその味も大いに気になるでしょう？

『吉平 TONKATSU』

［店名］『吉平 TONKATSU』

［住所］東京都中央区築地4-7-5 築地KYビル1階

［電話］非公開

［営業時間］11時〜14時半LO、土 14時〜19時LO

［休日］水・日・祝

［交通］地下鉄日比谷線築地駅2番出口から徒歩3分

撮影／浅沼ノア（KEITA）、小島昇（吉平）、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ワインに合うとんかつやの絶品つまみの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年3月号発売時点の情報です。

