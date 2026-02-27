メルカリは、MVNOサービス「メルカリモバイル」の提供開始1周年を記念し、「メルカリモバイル1周年祭」を開催する。キャンペーン期間は3月5日～4月30日まで。

キャンペーンにエントリーして申し込みすると、登録手数料の3300円および、初月の月額基本料金と、ユニバーサブサービス料、電話リレーサービス料が無料となる。

メルカリモバイルが1周年記念キャンペーンを開催

第1弾の特典

第1弾の3月5日～3月31日ではメルカリの全商品が99%割引されるクーポンをプレゼントする。

4GB・10GBプランの申し込みでは、割引上限は5000円、20GB・40GBプランに申し込むと、割引上限が1万円のクーポンを付与する。

第2弾の特典

第2弾は4月1日～4月30日で、メルカリやメルペイに使えるポイントをプレゼントする。プレゼントするポイントは4GB・10GBプランでは3000ポイント、20GBプランは8000ポイント、40GBプランでは1万4000ポイント。さらに、メルカリで1万4000円以上の端末を購入すると7000ポイントをプレゼントする。

また、2回線目以降の申し込みでは、4GB・10GBプランでは回線ごとに6000ポイント、20GB・40GBプランの申し込みでは回線ごとに8000ポイントをプレゼントする。