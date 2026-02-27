今日も、あの人のこと、あの時のことを思い出してしまったあなたへ――。なぜ、私たちは怒りを抱え込んでしまうのか。どうすれば、そのしつこい怒りを解消できるのか――。要唱寺住職で精神科医・カウンセラの斉藤大法さんの新著『しつこい怒りが脳から消えていく本』では、「怒りを長期化させない」ためのアンガーマネジメント術を紹介している。本稿では、同書から一部を抜粋して内容をお伝えする。

誰かと意見が食い違ったとき

誰かと何か意見が食い違った――。

そのとき、人は自分の正しさに固執しがちです。そして、相手の意見に反発を覚え、怒りを感じ、それが対立を生みます。

そして、コミュニケーションに対立が生まれると、「相手に理解してもらおう」というよりも、「自分の主張を認めさせよう」という姿勢が強くなっていきます。つまり攻撃的になるわけです。

こうなると相手も自分の主張を認めさせようとやっきになり、さらに対立が深まっていきます。「怒りの悪循環」というやつです。

怒りがわくと、そのストレスを早く解消したいという衝動が先に立ち、爆発させたくなりますが、

（1）まず、深呼吸をする

（2）そして、いったん対話を中止する

というのをおすすめします。

「いったん時間を置く」ことの大切さ

そして、

「この議論は、いま、この場で『答え』を出す必要があるのか？」

と考えてみてください。

じつは、そうではないことがほとんどなのです。

それならば一度打ち切り、時間を置いて、そのことについてあらためて考えるようにするのです。

「意見の食い違いはなぜ起きたのか？」

「私はなぜ、どこにムカッときたのか？」

「自分がやはり譲れないことは何か？」

「相手に譲れるとしたらどんな点か？」

と。

それらについて整理ができたらまた対話を再開すればいいのです。

