怒りを我慢し続けるのはNG！書くだけで脳が静まる「怒り帳」の効果
今日も、あの人のこと、あの時のことを思い出してしまったあなたへ――。なぜ、私たちは怒りを抱え込んでしまうのか。どうすれば、そのしつこい怒りを解消できるのか――。要唱寺住職で精神科医・カウンセラの斉藤大法さんの新著『しつこい怒りが脳から消えていく本』では、「怒りを長期化させない」ためのアンガーマネジメント術を紹介している。本稿では、同書から一部を抜粋して内容をお伝えする。
誰かと意見が食い違ったとき
誰かと何か意見が食い違った――。
そのとき、人は自分の正しさに固執しがちです。そして、相手の意見に反発を覚え、怒りを感じ、それが対立を生みます。
そして、コミュニケーションに対立が生まれると、「相手に理解してもらおう」というよりも、「自分の主張を認めさせよう」という姿勢が強くなっていきます。つまり攻撃的になるわけです。
こうなると相手も自分の主張を認めさせようとやっきになり、さらに対立が深まっていきます。「怒りの悪循環」というやつです。
怒りがわくと、そのストレスを早く解消したいという衝動が先に立ち、爆発させたくなりますが、
（1）まず、深呼吸をする
（2）そして、いったん対話を中止する
というのをおすすめします。
「いったん時間を置く」ことの大切さ
そして、
「この議論は、いま、この場で『答え』を出す必要があるのか？」
と考えてみてください。
じつは、そうではないことがほとんどなのです。
それならば一度打ち切り、時間を置いて、そのことについてあらためて考えるようにするのです。
「意見の食い違いはなぜ起きたのか？」
「私はなぜ、どこにムカッときたのか？」
「自分がやはり譲れないことは何か？」
「相手に譲れるとしたらどんな点か？」
と。
それらについて整理ができたらまた対話を再開すればいいのです。