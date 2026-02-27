「どんだけ大谷さんでかいの！」大谷翔平、日本代表に合流！ 「こんなでかかったっけ」「オーラヤバ」
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球日本代表の侍ジャパン公式Instagramは、2月27日に投稿を更新。大谷翔平選手が日本代表チームに合流したことを報告しました。
【写真】大谷翔平の格好いい姿
コメントでは、「テルが小さく見えるってどんだけ大谷さんでかいの！！」「主役登場！みんな主役だけど。しまるね！」「こんちゃん、菊池選手と話してるー」「翔平さん、お帰りなさい こんなでかかったっけ」「一気にチームの士気が上がったな」「大スターのオーラヤバ〜い」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「一気にチームの士気が上がったな」「本日は #大谷翔平 選手がチームに合流しました」と報告した同アカウント。大谷選手がチームに合流した際の写真を5枚載せています。大谷選手の格好いいソロショットやほかの選手と話すリラックスした姿など、貴重な写真ばかりです。
「本番に向けて調整を進めました」同アカウントは同日の別投稿では「公式練習を実施。この日は大谷翔平選手も合流し、前日に合流した吉田正尚選手がフリー打撃で快音を響かせるなど本番に向けて調整を進めました」と、大谷選手含めほかの選手も練習する姿を公開。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
