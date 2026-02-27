「おもしれえおんな」人気女性インフルエンサーの“ご報告”に反響！ 「草」「ふざけまくってて好き]
人気インフルエンサーのゆーりさんは2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。“ご報告”と題した投稿を行いました。
コメント欄には、「ご報告でYouTubeに誘導するの初めて見た笑笑」「えっ、なになに？！めっちゃ気になる！」「なんだなんだ！！！！？？」といった声が寄せられ、引用リポストでも「報告します報告は草」「解散か？」「おもしれえおんな ふざけまくってて好きだよ私は」など、さまざまな反応が集まりました。
「解散か？」ゆーりさんは「応援してくれているみんなへ」とつづり、1枚の画像を投稿。画像には「ご報告」と大きく記され、「この度、ゆーり、いをくん！の2人から、皆様にお伝えしたいお知らせがございます」との文章が。詳細は2月28日20時からのYouTubeライブで発表するようです。まさかの“報告の予告”という形に、ユーモアを感じる人も多かった様子。
「今度はどんな感じだろ〜？」普段の投稿では仕事のオフショットなどを発信しているゆーりさん。21日には「新曲のレコーディングしてきたよ」とつづり、大きな鏡越しに撮影した自撮りショットを1枚投稿しました。ピンクのパーカーに太めのシルバーネックレスを合わせたおしゃれな姿です。コメントでは「お疲れ様です！ 早く聞きたいです！」「今度はどんな感じだろ〜？めちゃくちゃ楽しみです」「新曲めっちゃ楽しみー！！！」と期待の声が多数寄せられました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
