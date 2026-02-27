「詮索は野暮」黄金ペアの“プロフェッショナルな回答”に反響止まず　関係性を問われたりくりゅうの言葉に称賛の声「好きにならずにはいられない」

メダルを手に笑顔を浮かべる三浦と木原のペア(C)産経新聞社

この2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪で、異彩を放った“ゴールデンペア”のプロフェッショナルな回答が大きな反響を呼んでいる。

ミラノ・コルティナ冬季五輪で、フィギュアスケートのペア部門で金メダルを手にした“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一ペアは、帰国して間もない2月25日に日本記者クラブで記者会見を実施。ありとあらゆる質問に丁寧に応対した。

とくに人々の関心を集めたのは、ふたりの“関係性”を尋ねられた質問への回答だ。

司会者から「仲の良い兄弟にも見える、友人関係にも見える、夫婦漫才にも見える。りくりゅうは何が正解なのか、ひと言で」という問いに対して、三浦が「一緒にいて当たり前ですし、家族みたい」とキッパリ。これに木原が「喧嘩もしますし、あとはご想像にお任せします」と笑顔で続けた。

二人の関係性について深く応えずとも、氷上のパフォーマンスさながらに華麗に交わした“りくりゅう”。その言葉はネット上でも話題沸騰。Xで続々と反響が上がり続けている。