「詮索は野暮」黄金ペアの“プロフェッショナルな回答”に反響止まず 関係性を問われたりくりゅうの言葉に称賛の声「好きにならずにはいられない」
メダルを手に笑顔を浮かべる三浦と木原のペア(C)産経新聞社
この2月に開催されたミラノ・コルティナ冬季五輪で、異彩を放った“ゴールデンペア”のプロフェッショナルな回答が大きな反響を呼んでいる。
【写真】「りくちゃんがお姉さんみたい」演技後のりくりゅうペアの様子をチェック
ミラノ・コルティナ冬季五輪で、フィギュアスケートのペア部門で金メダルを手にした“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一ペアは、帰国して間もない2月25日に日本記者クラブで記者会見を実施。ありとあらゆる質問に丁寧に応対した。
とくに人々の関心を集めたのは、ふたりの“関係性”を尋ねられた質問への回答だ。
司会者から「仲の良い兄弟にも見える、友人関係にも見える、夫婦漫才にも見える。りくりゅうは何が正解なのか、ひと言で」という問いに対して、三浦が「一緒にいて当たり前ですし、家族みたい」とキッパリ。これに木原が「喧嘩もしますし、あとはご想像にお任せします」と笑顔で続けた。
二人の関係性について深く応えずとも、氷上のパフォーマンスさながらに華麗に交わした“りくりゅう”。その言葉はネット上でも話題沸騰。Xで続々と反響が上がり続けている。
とりわけ話題となったのは、木原の「あとはご想像にお任せします」の一言。そのさり気なく、そしてウィットに富んだ言い回しにファンは注目。「品格ある返答に感心」「だいたい想像できますが、曖昧で良いんじゃないですか」「これ以上の詮索は野暮だよ」「まさに史上最高のパートナー」「だから二人のことは好きにならずにはいられない」「パートナー、家族、兄妹、戦友、同志、恋人…どんな言葉でも足りない」「まさに戦友と呼ぶべきかも」といったコメントが相次いだ。
リンク外での関係性が何かを注目される二人。だが、「家族みたい」と言う本人たちへの深い詮索は野暮なのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]