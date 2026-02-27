「建国顔」だと思う50代男性俳優ランキング！ 2位「木村拓哉」を抑えた堂々の1位は？
力強い輪郭と、揺るがぬ意志を思わせる表情を持つ「建国顔」。年齢を重ねた50代だからこそ、重厚な雰囲気や責任感のにじむ佇まいがより際立っています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「建国顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、木村拓哉さんです。アイドルグループ「SMAP」のメンバーとして一世を風靡（ふうび）し、主演ドラマは軒並み高視聴率を記録。最近では自身のYouTubeチャンネルも好調で、「はじめてシリーズ」などが話題となっています。
また、木村さんが主演を務める、2020年からスタートした大人気ドラマ『教場』シリーズが最終章を迎えることが決定。前編の『Reunion』は1月1日からNetflixで独占配信されており、後編の劇場版『教場 Requiem』は現在公開中です。
回答者からは「何かを成し遂げる頼もしさがあるから」（20代女性／神奈川県）、「イケメンだから」（20代男性／千葉県）、「フェイスラインが綺麗なため」（20代男性／福岡県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、竹野内豊さんです。1994年に俳優デビューし、月9ドラマ『ビーチボーイズ』（フジテレビ系／1997年）で爽やか好青年のイメージが定着。
近年では主演を務めた『イチケイのカラス』（フジテレビ系／2021年）や映画『唄う六人の女』（2023年）など、クセのある役柄にも定評があります。2026年に世界独占配信予定のNetflixシリーズ『ガス人間』では、ヤクザ役を演じることが発表。眉なし長髪オールバックのビジュアルに驚愕（きょうがく）の声が寄せられています。
回答コメントでは「自分の考えに自信がありそうだから」（50代女性／その他）、「骨ばった四角い顔なイメージで選びました」（40代女性／愛知県）、「眉毛がキリッとしていて、目力が強そうな方を選びました」（50代女性／京都府）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
