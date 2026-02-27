お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が26日放送のABCテレビ「やすとものいたって真剣です」（木曜後11・17）にVTR出演。大阪の若手時代のギャラを明かした。

同番組で、ケンコバが大阪の若手時代に住んでいたワンルームマンションを訪れた。そこは退去手続きをせず家賃を払い続けており、20年間借りっぱなしの状態だった。

大阪の谷町7丁目で、最寄り駅から徒歩5分、家賃8万4000円という同物件について、ケンコバは「当時の芸人の中ではええほうの部屋。だからそれなりに、月30万とかいってたかも」と振り返った。

このロケに同行した「笑い飯」西田幸治と、私物が散乱する室内を片付けていると、2004年の給与明細を発見。その時芸歴12年目のケンコバだったが「ヨシモトファンダンゴTV、5000円。なるトモ！出演料、5000円」と読み上げたところで、「つら！全国放送やん」と嘆き、「うめだ花月、1週間で9000円。ナメとんか」とツッコんだ。

さらに「分厚いのがある」と、その2年後となる2006年の物も発掘。「よしもとファンダンゴTV、1000円。なるトモ！、2万5000円。えっ、ABCさんありがとうございます、ケンコバ＆小薮のダメわる！、まったく覚えてないけど7万円」と続け、「じんわりギャラが上がってきてる」と喜んだ。

しかし総額を見ながら「稼いだな、この月！」とケンコバ。「大阪吉本で月150万稼ぐ若手どうよ？」と呼びかけると、西田は「覇者ですよ」と感心。ケンコバは「覇者やろ、NGKの師匠クラス。20年前で大阪で、150万稼いだケンドーコバヤシですわ」と自慢げに語っていた。