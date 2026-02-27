Êª²Á¤Î¾å¾º¤¬Æß²½¤·¾å¾ºÎ¨¤¬16¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë2¡ó³ä¤ê¹þ¤ß1.8¡ó¤Ë¡¡¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ê¤É¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê9.2¡ó²¼¤¬¤ë
Êª²Á¤Î¾å¾º¤¬Æß²½¤·¡¢¾å¾ºÎ¨¤¬16¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë2¡ó¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬È¯É½¤·¤¿Åìµþ23¶è¤Îº£·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÎÂ®ÊóÃÍ¤Ï¡¢ÊÑÆ°¤¬Âç¤¤¤À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¤¤¿Áí¹ç¤Ç¡¢µîÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤¿¾å¾ºÎ¨¤¬¡¥1.8¡ó¤È¡¢16¥ö·î¤Ö¤ê¤Ë2¡óÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤ÎÊä½õ¤ä¥¬¥½¥ê¥ó»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Î±Æ¶Á¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¤¬9.2¡ó²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤ò½ü¤¯¿©ÎÁ¤Ï5.5¡ó¾å¾º¤·¡¢¿©ÎÁ¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¹½¿Þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÊÌÜÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥áÎà¤¬18.2¡ó¥³¥á¤ò¤Ä¤«¤¦³°¿©¤Î¤¹¤·¤¬16.2¡ó¾å¾º¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬26.1¡ó¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤¬64.0¡ó¤È¡¢¹â¤¤¾å¾ºÎ¨¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ23¶è¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ´¹ñ¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¿¤áÀè¹Ô»ØÉ¸¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£