ÊÝ°é½ê¤ÎÂ´±à¤òÁ°¤Ë¡¢·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Î±à»ù¤¬1Ç¯´Ö³Ø¤ó¤À¤ªÃã¤Î¤ªÅÀÁ°¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÅÀÁ°¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤ÁÉ»Ô¤Î¡Ö¤ê¤ó¤É¤¦ÊÝ°é±à¡×¤ËÄÌ¤¦Ç¯Ä¹¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ç¤¹¡£
¶ÛÄ¥¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾å¼ê¤Ë¤ªÃã¤ò¤¿¤Æ¤¿Â¾¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ËºîË¡¤ò¶µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢1Ç¯´Ö³Ø¤ó¤ÀÀ®²Ì¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Éã¿Æ¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£1Ç¯´Ö¤Î·Î¸Å¤ÎÀ®²Ì¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±à»ù¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÃãºî¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡×
¤³¤ÎÊÝ°é½ê¤Ç¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÎéµ·ºîË¡¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡Ö¤ªÃã¤´¤Ã¤³¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇ¯Ä¹¤Î±à»ù¤ËÃãÆ»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿±à»ù¤¿¤Á¤Ï¡¢4·î¤«¤é¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤¹¡£