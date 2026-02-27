ºÇ¹âÎð¤Ï89ºÐ¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ç®¤Ç¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¥¹¥¡¼¥ä¡¼ÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¡¡¡ÈÆüËÜ°ì¤ÎÁð¥¹¥¡¼Âç²ñ¡É¤Ç¡Ö¤è¤¯»ý¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÇÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥²¥ì¥ó¥Ç¤¬³è¶·¡£
¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤¿¤Á¤âÂçÄ¥¤êÀÚ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜÀª¤¬Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ºÇÂ¿¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÊÄËë¤·¤¿¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡£
¤½¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Ç®¤Ï¹ñÆâ¤Ç¤â¡£
¥¹¥¡¼¾ì¤¬°ìÁØ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑµÒ¤Ï¡Ö¡Ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡¢²È¤Ç¡£¼«Ê¬¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Ï°ã¤¦¤Ê¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¡ÖLive News days¡×¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï26Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ¹Ìî¸©¤Î¥¹¥¡¼Âç²ñ¡ÖÂè80²ó¥ê¡¼¥¼¥ó¥¹¥é¥í¡¼¥àÂç²ñ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¡¦¥À¥ó¥Ú¥Ã¥Ä¥©¤Ç¤Ï1956Ç¯¤Ë¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Î1947Ç¯¤ËÂè1²óÂç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤¬Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÈÆüËÜ°ì¤ÎÁð¥¹¥¡¼Âç²ñ¡É¡£
Ï·¼ãÃË½÷¤¬¥¿¥¤¥à¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤Ê¤Î¤¬80ºÐ°Ê¾å¤ÎÉôÌç¡£
º£²ó¤Ï23¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÚÎï¤Ê¥¿¡¼¥ó¤ä¡¢·ã¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤â¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇ¹âÎð¤ÏÂè1²óÂç²ñ¤è¤êÁ°¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿89ºÐ¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¡Ê89¡Ë¡§
¤è¤¯»ý¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£µîÇ¯¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤âÇ®¤¤³ê¤ê¤ò¸«¤»¤ë¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï27Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£