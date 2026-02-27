週末ドライブが趣味で高速を「時速100km前後」で走ります。「80kmくらいのほうが燃費がいい」と友人から言われましたが、実際どれくらい節約になるのでしょうか？

速度が上がるほど空気抵抗が増え、燃費が落ちやすくなる

JAFのユーザーテストでは、走行速度によって燃費に差が出た要因として、空気抵抗が速度の二乗に比例するため速度が上がるほど必要な力が増え、燃料消費も増えると説明しています。テストでも燃費が一番よかったのは時速80kmでの走行でした。

また、国土交通省の情報として、高速道路の平均速度80kmを1.00とした場合、120kmでCO2排出量が1.43倍に増える例も示されています。このことから速度を上げすぎると燃料消費が増える方向に働くことが分かります。



100kmを80kmに落としたときの節約は、距離が長いほど効く

80kmと100kmの厳密な差は車種や道路条件で変わりますが、空気抵抗の増え方を考えると、100kmのほうが燃費が不利になりやすいのは自然です。

ここでは控えめに、燃費が10パーセント良くなるケースで見積もります。

たとえば、月に400km高速を走り、今の高速燃費が15km／Lだとします。

100km走行での燃料 ＝ 400 ÷ 15 ＝ 26.7L

80kmにして燃費が10パーセント改善し16.5km／Lになれば、

80km走行での燃料 ＝ 400 ÷ 16.5 ＝ 24.2L

差は約2.5Lです。

ガソリン価格を全国平均156.7円／Lとすると、節約額は

2.5L × 156.7円 ≒ 392円

月の走行が800kmなら約784円が目安になります。

一方で、交通量が多く80kmを維持できず加減速が増えるなら、差は縮むことがあります。速度を落としても、一定速で走れなければ効果が減る点は押さえておきたいところです。



節約より大切なのは安全

安全運転は直接の節約額には出ませんが、事故やトラブルの回避は家計にとって非常に大きな意味があります。ドライブを長く楽しむためにも、急いで得するより、無理のない速度で安定して走るほうが結果的に得になりやすいです。



まとめ

高速では速度が上がるほど空気抵抗が増え、燃費が落ちやすいことが示されています。実際の節約額は走行距離しだいで、月に数百円から千円前後が現実的な目安となります。

大きな節約につながるわけではありませんが、速度を少し落として一定速を意識するだけで、燃費と安全の両方に効きます。週末ドライブを長く楽しむためにも、まずは無理のない速度で試してみるのがおすすめです。



出典

JAF 走行速度で燃費はどう変わる JAFユーザーテスト

国土交通省四国地方整備局徳島河川国道事務所 自動車の排出ガスとCO2の関係

燃料油価格激変緩和対策事業 ガソリン全国平均価格の推移

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー